Sözleşmeli sağlık çalışanı dava yoluyla kadro hakkını kazandı

Gaziantep'te süresiz sözleşmeli sağlık teknikeri olarak görev yapan F.Y.'nin, 3 yılını doldurduktan sonra 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen 45/A maddesi gereğince 3+1 sözleşmeli kadro statüsüne geçme talebi, Sağlık Bakanlığı tarafından reddedildi.

Bu durum üzerine sağlık teknikeri adına dava açan Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi, dava dilekçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'kadroya atanması istemiyle yapılan başvurunun reddedilmesi' kararının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu.

Karar "Hukuk Devleti ilkesine ve eşitlik ilkesine aykırı" bulundu

Gaziantep 3. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, Sağlık-Sen'i haklı bulundu. Mahkeme kararında, "Sözleşmeli personel statüsünde görev yapan kişilerin, anılan kanun maddesindeki düzenlemelerden yararlandırılması gerektiği açık olup, aksi durum Hukuk Devleti ilkesine ve eşitlik ilkesine aykırı olacaktır" denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'kadroya atanması istemiyle yapılan başvurunun ret edilmesi' kararının hukuka, eşitlik ilkesine ve hakkaniyete uygun bulunmadığı sonucuna varan mahkeme, Bakanlık tarafından verilen ret kararının oybirliğiyle iptaline karar verdi.