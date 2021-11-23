Özgür Demirtaş: Size Yalvarıyorum artık hata yapmayın!

Ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından enflasyon uyarısında bulundu.

'Zenginler daha zengin, fakirler daha fakir olur'

Demirtaş twitinde: Faiz düşünce Enflasyon PATLAR. Faiz kendiliğinden değil de EMİRLE düşünce: Dolar, Euro, Altın, Emlak, Arsa, Her türlü Mal fiyatı FIRLAR.Öyle olunca bunları elinde tutan Zenginler daha ZENGİN, malı mülkü olmayan fakirler daha FAKİR olur. Mesajını paylaştı.