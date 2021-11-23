Özgür Demirtaş: Size Yalvarıyorum artık hata yapmayın!
Piyasalarda dolar ve euro hızlı artış gösterince Ekonomi uzmanı Özgür Demirtaş'tan kritik uyarılar geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Kasım 2021 15:56
Ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından enflasyon uyarısında bulundu.
'Zenginler daha zengin, fakirler daha fakir olur'
Demirtaş twitinde: Faiz düşünce Enflasyon PATLAR. Faiz kendiliğinden değil de EMİRLE düşünce: Dolar, Euro, Altın, Emlak, Arsa, Her türlü Mal fiyatı FIRLAR.Öyle olunca bunları elinde tutan Zenginler daha ZENGİN, malı mülkü olmayan fakirler daha FAKİR olur. Mesajını paylaştı.Dolar 13.50 TL'yi gördü