Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?

Bu çerçevede, Dicle Üniversitesi'nin 23.11.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan öğretim üyesi alım ilanında Hukuk Fakültesi'ne öncelikli alandan öğretim üyesi kadro ilanına çıkılmıştır. Bu çerçevede özel hukuk, kamu hukuku ve maliye ve ekonomi bölümlerine ilişkin öğretim üyesi kadrosu ilanı yayımlanmıştır.

Bu ilanda ilginç olan Hukuk Fakültesi bölümleri ve anabilim dalları mevcut yapı ile farklılık arzetmektedir.

Hukuk fakültelerinin iki temel bölümü vardır: Kamu hukuku ve özel hukuk.

Kamu hukukunun alt dalları Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Mali Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku gibi anabilim dallarından oluşmaktadır.

Özel hukukun alt dalları ise Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk gibi anabilim dallarından oluşmaktadır.

Dicle Üniversitesinin ilanında Hukuk Fakültesinin öncelikli öğretim üyesi alım ilanında Maliye ve Ekonomi Bölümü Ekonomi anabilim dalına bir adet doktor öğretim üyesi kadrosu yer almaktadır. Halbuki söz konusu bölüm ve anabilim dalı hukuk fakültelerinden daha önce kaldırılmıştır. Şu anda böyle bir bölüm ve anabilim dalı hukuk fakültesi yapısında yer almamaktadır. Bunun yerine kamu hukuku bölümü içinde mali hukuk olarak bir anabilim dalı olarak yapılandırılmıştır. Dolayısıyla Dicle Üniversitesinin Hukuk Fakültesinde yer alan Maliye ve Ekonomi Bölümü Ekonomi Anabilim Dalına ilişkin ilan doğru değildir.

Bu tür ilanların sona ermesi için YÖK'ün devreye girerek norm ve standart birliği sağlaması gerekmektedir. Ancak YÖK'ün böyle bir gündemi olduğunu düşünmüyoruz. Daha önceki yazılarımızda da benzer durumlara yer vermiştik. Anlaşılan o ki herkes bildiğini okumaya devam ediyor. Bir de kişiye özgü ilan boyutu ihtimali var ki oraya daha önce değindiğimiz için girmek istemiyoruz.

İlanda hangi bölümler yer alıyor?

Aşağıda yer alan öğretim üyesi alım ilanında özel hukuk, kamu hukuku ve maliye ve ekonomi bölümlerine ilişkin öğretim üyesi kadrosu ilanı yayımlanmıştır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz nedenlerden dolayı bu tür yanlışlıklardan dönülmesini temenni ediyoruz.