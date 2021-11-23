AİHM, FETÖ'den tutuklanan 427 hakim için karar verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen ve sonrasında tutuklanan bir grup hakim ve savcı tarafından açılan davalarda hak ihlaline hükmetti.

'ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKLAR İHLAL EDİLDİ'

Euronews'te yer alan habere göre; aralarında eski Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de olduğu toplam 427 hakim ve savcı tarafından gözaltı ve tutukluluk prosedürleri temelinde açılan davalarla ilgili kararını bugün açıklayan AİHM, davacıların "özgürlük ve güvenlik" haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Gerekçeli kararda, hakim ve savcıların, suçüstü halleri hariç, kanunla belirlenmiş özel bir usul ile görevden uzaklaştırılabileceği, davacılar için bu yolun izlenmediği not edildi.

TÜRKİYE'NİN TEZİ KABUL EDİLMEDİ

Davacı yargıç ve savcılar, "FETÖ/PDY" üyesi oldukları gerekçesiyle, darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alınmıştı. Görevden alınan hakim ve savcıların "örgüt bağlantılı" olmalarını "suçüstü hali" gösteren tezi AİHM tarafından kabul görmedi.

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TÜRKİYE 2 MİLYON 135 BİN EURO TAZMİNAT ÖDEYECEK

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5'inci maddesinin 1'inci bendinin ihlaline hükmeden AİHM, davacıların her birine 5 bin euro manevi tazminat ve mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı. Karar gereği Ankara davacılara toplam 2 milyon 135 bin euro tazminat ödeyecek. Darbe girişimi sonrası görevlerinden uzaklaştırılan devlet memurlarına ilişkin AİHM gündeminde yaklaşık 5 bin dava başvurusu daha bulunuyor. Bunların yaklaşık bin 200'ünü hakim ve savcılar tarafından açılan davalar oluşturuyor.

AİHM DİĞER TALEPLERİ REDDETTİ

AİHM, başvurucuların diğer konulardaki (düzgün inceleme yapılmaması, tutuklama sebebi yokken tutuklamanın devam etmesi vs gibi) hak ihlali taleplerini ise reddetti. Sadece suçüstü tutuklama meselesinden dolayı manevi tazminat kararı verdi.