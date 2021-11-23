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Meteorolojiden dört ile kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da yarın başlayacağı tahmin edilen yer yer kuvvetli kar yağışı konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Kasım 2021 16:24
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Meteorolojiden dört ile kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yağmurla başlayacak yağışın zamanla yüksek kesimler başta olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü# kar yağışı
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