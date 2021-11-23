Ak Partili vekil: Soğan ekmek yeriz yine de taviz vermeyiz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz" diyerek yine sözleriyle tartışma konusu oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ücretli otoyollara ilişkin "Vatandaşlarımız çok zekidir. Cebinde parası yoksa eski yolu kullanır" sözleriyle tepki çeken AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, bu sefer "Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden kimseye taviz vermeyeceğiz" ifadesini kullandı. Aydemir konuşmasında şunları söyledi:

"Ben her zaman şunu söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim Cumhur İttifakı olarak. Belki soğan ekmek yiyeceğiz günlerce, aylarca, belki yiyeceğiz ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum, bu ülkede gözü olanın gözünü çıkarmak her birimizin boyunun borcudur. Cumhur İttifakı olarak dimdik buradayız, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kendini ayrıştıran varsa ayrıştırsın, 600 vekil olarak hep beraberiz, bu ülkenin bir çakıl taşını kimseye vermeyeceğiz. Savunma sanayiinden de, Emniyet, İçişleri Bakanlığı olarak da güvenliğimizi en üst seviyede tutacağız. Arkadaşlar, bu ülkenin çakıl taşını kimseye bırakmayacağız, bu bize emanettir, emanetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Kime rağmen? İçimizdeki ajanlara rağmen."