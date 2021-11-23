BAE Veliaht Prensi El Nahyan'ın Türkiye ziyaretindeki yatırım ayrıntısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek.

31 Ağustos'ta telefon görüşmesi gerçekleştiren iki lider, yüz yüze görüşmelerinde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirecek.

BAE'NİN GÜNDEMİ TÜRKİYE'DE YATIRIM



Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birini, BAE'nin Türkiye'ye olası yatırımları oluşturuyor.

Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye, "güvenilir bir kaynağa" dayandırdığı haberinde, El Nahyan'ın Türkiye'de yapmak istediği yatırımların tutarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI



Zayed'in, bu yılın başlarında 100 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu Erdoğan'a söylediği belirtildi.

Konuyla ilgili diğer kaynakların ise miktarın en az 10 milyar dolar düzeyinde olduğunu aktardı. "Her iki miktar da Türkiye ekonomisi için etkili rakamlar." ifadesine yer verildi.

BAE'Lİ ŞİRKETLERİN İLGİLENDİĞİ ALANLAR



Abu Dabi Yatırım Otoritesi ve Abu Dabi Kraliyet Ailesi'ne yakın şirketlerin, Türkiye'de sağlık, finansal teknoloji hedefleri ve diğer sektörlerle ilgili 3 milyar ila 4 milyar dolarlık yatırımı değerlendirdikleri kaydedildi.

Haberde, "Türk yetkililer, yatırımın her iki taraf için de kazan-kazan olacağını söylüyor." görüşü paylaşıldı.