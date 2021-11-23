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Getir İngiliz teslimat uygulamasını satın alıyor

Avrupa'dan sonra Amerika'ya açılarak hızlı büyümesini sürdüren Getir, yurt dışında ikinci satın almaya imza atıyor. İngiltere'nin hızlı teslimat uygulaması Weezy'i satın almak üzere bağlayıcı sözleşmeleri imzaladığını duyuran Getir, ülkedeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Kasım 2021 19:23
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Getir İngiliz teslimat uygulamasını satın alıyor

Geçtiğimiz günlerde Amerika kıtasına Şikago'dan giriş yapan Getir'den, İngiltere'deki operasyonlarını büyütmek için hamle geldi. Getir, İngiltere'de faaliyet gösteren hızlı teslimat uygulaması Weezy'nin tamamını satın almaya hazırlandığını duyurdu. Böylece Getir, yurt dışındaki ikinci satın almaya imza atmış olacak. Getir, temmuz ayında da Güney Avrupa'da faaliyet gösteren hızlı teslimat servisi BLOK'u satın almıştı.

İNGİLTERE'DEKİ KONUMUNU DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR

İlk yurt dışı açılımını sene başında Londra'da başlatan ve en son ABD'de hizmete başlamasıyla birlikte 3 kıtada 9 ülkede faaliyet gösteren Getir, Weezy'nin 700 civarındaki çalışanını da bünyesine katarak İngiltere'deki operasyonlarını daha da büyütecek. Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester gibi şehirler dahil olmak üzere toplam 15 şehirde faaliyet gösteren Getir, Weezy'nin satın alınmasıyla kurucusu olduğu hızlı teslimat sektörünün İngiltere'deki öncüsü olarak konumunu daha da güçlendirip büyümeye devam edecek.

'HEYECAN VERİCİ BİR GELİŞME'

Bir yıldan kısa sürede yurt dışında pek çok başarıya imza attıklarını kaydeden Getir Kurucusu Nazım Salur, "Birkaç hafta önce teknolojik girişimlerin merkezi ABD'de hizmet vermeye başladık. Yurt dışındaki büyümemizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Henüz genç bir girişim olmasına rağmen bölgesinde önemli yer edinmeyi başaran Weezy ile iş yapış biçimimizin ve kültürel yaklaşımımızın son derece uyumlu olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Getir'e büyük katkı sağlayacağına inanarak Weezy'i bünyemize katıyoruz. Bizim için çok önemli pazarlardan İngiltere'deki hizmet ağımızı daha da güçlendirecek, heyecan verici bir satın almayı daha gerçekleştiriyor olmaktan mutluyuz" dedi.

Getir, şu anda Türkiye'ye ek olarak İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz ve ABD'de hizmet veriyor. Amerika'daki hizmetine geçtiğimiz haftalarda Şikago'dan başlayan Getir'in sıradaki durakları ise New York ve Boston.

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