Kütahya'da Hazreti İsa heykeli ile mezar siteli ele geçirildi

En yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk'ta

Tarım ve Orman Bakanlığının, müfettiş yardımcılığı sınavına başvuran adaylar özelinde yaptığı açıklamaya göre, en yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk bölümlerinde oluştu. İnşaat mühendisliğinde oluşan minimum taban puan 93,7 oldu.