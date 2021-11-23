Sağlık-Sen: Unvan değişikliği şehir değişikliğine sebep olmasın

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Genel Başkan Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural imzasıyla yapılan başvuruda, Unvan Değişikliği Sınavını kazananların yerleştirmelerinin bulundukları illere göre yapılması talep edildi.

"Öncelikle Bulundukları İllere Yerleştirmeleri Yapılmalı"

Yapılan başvuruda, sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlığın ortada olduğu vurgulanarak, "Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yıllık izin dahi kullanmaksızın, esnek mesai ve idari izin olmaksızın, ailelerinden uzak kalarak, risk altında gösterdikleri özverili çalışmaları ortadadır. Bu süreçte gerçekleştirilen yazılı ve sözlü sınavların çalışanlar üzerindeki psikolojik baskısı ve pandeminin iş yükü altında bir de sınavlar için harcanan emek göz önünde bulundurulduğunda sağlık çalışanlarının tüm bunlar karşılığında ödüllendirilmesi gerekirken, sınavı kazandıkları için ailelerinden uzak kalacak olmaları kabul edilemez. Bu nedenle, salgınla mücadelede en ön safta yer alarak büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarının durumları göz önünde bulundurularak, 26 Kasım 2021 tarihinde yapılacak Yerleştirme Kurası'nda, öncelikle bulundukları ilde kalmaları sağlanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre Unvan Değişikliği Sınavı sonucuna göre yerleştirme başvuruları 17 Kasım'da başlamış olup 24 Kasım saat 18:00'de sona erecektir. Adayların yerleştirme işlemleri de, 26 Kasım 2021 Cuma günü noter huzurunda, bilgisayar ortamında yapılacaktır.