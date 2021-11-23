Öğretmeni Erdoğan'ı anlattı: Kur'an'ı çok güzel okurdu
Öğretmeni Erdoğan'ı anlattı: Kur'an'ı çok güzel okurdu
Interpol'den 'Türkiye'nin kırmızı bülten talepleri' açıklaması
Interpol'den 'Türkiye'nin kırmızı bülten talepleri' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı
Prof. Dr. Tecer: Havada koronavirüsün RNA'sına rastladık
Prof. Dr. Tecer: Havada koronavirüsün RNA'sına rastladık
Ankara'da dolar hareketliliği! Erdoğan'dan kritik toplantılar
Ankara'da dolar hareketliliği! Erdoğan'dan kritik toplantılar
27 il için sarı uyarı: Sağanak ve kar geliyor
27 il için sarı uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama
Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama
Dolar rekor kırdı! Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti
Dolar rekor kırdı! Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti
Gram altın rekor tazeledi: 715 TL
Gram altın rekor tazeledi: 715 TL
Ak Partili vekil: Soğan ekmek yeriz yine de taviz vermeyiz
Ak Partili vekil: Soğan ekmek yeriz yine de taviz vermeyiz
Bankalar döviz alım-satım işlemlerini durdurdu
Bankalar döviz alım-satım işlemlerini durdurdu
TİHEK'ten Bolu Belediyesi'ne soruşturma
TİHEK'ten Bolu Belediyesi'ne soruşturma
O ilde ekmeğe çifte zam: İstanbul'un ardından en pahalı il
O ilde ekmeğe çifte zam: İstanbul'un ardından en pahalı il
Dolar 13 TL'yi geçti, döviz büroları tahta kapattı
Dolar 13 TL'yi geçti, döviz büroları tahta kapattı
Doktora saldıran kadın hemşire tutuklandı
Doktora saldıran kadın hemşire tutuklandı
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 1 maaş ikramiye vereceğiz
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 1 maaş ikramiye vereceğiz
Diyanet, 7 bin 800 personel alımında başvuru süresini uzattı
Diyanet, 7 bin 800 personel alımında başvuru süresini uzattı
Durmuş Yılmaz: Maliye Bakanı'nın, bakanlık ömrüne 1-2 gün ilave ettim
Durmuş Yılmaz: Maliye Bakanı'nın, bakanlık ömrüne 1-2 gün ilave ettim
İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti
İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti
2. el otomobil satışında emsal karar: Nitelikli dolandırıcılık
2. el otomobil satışında emsal karar: Nitelikli dolandırıcılık
Elektrik ve doğalgazda kademeli tarife yolda
Elektrik ve doğalgazda kademeli tarife yolda
Temizlik görevlisiydi olmayan bölümün öğretim görevlisi oldu
Temizlik görevlisiydi olmayan bölümün öğretim görevlisi oldu
Ak Partili vekil: Sebzeyi taneyle alın... Turfanda yemeyin, sağlığa zararlı
Ak Partili vekil: Sebzeyi taneyle alın... Turfanda yemeyin, sağlığa zararlı
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Gelecek yıl 5 gün izin alarak 28 gün tatil yapmak mümkün olacak
Gelecek yıl 5 gün izin alarak 28 gün tatil yapmak mümkün olacak
Bakan Gül'den Tanju Özcan'a tepki
Bakan Gül'den Tanju Özcan'a tepki
Merkez Bankası Türk Lirası için hangi adımı atacak?
Merkez Bankası Türk Lirası için hangi adımı atacak?
İstanbul Emniyeti'nde 50 milyonluk saadet zinciri vurgunu iddiası
İstanbul Emniyeti'nde 50 milyonluk saadet zinciri vurgunu iddiası
Piyasa nakite döndü, arzda sıkıntı artıyor
Piyasa nakite döndü, arzda sıkıntı artıyor
Yeni asgari ücret, Aralık'ın ilk haftasında netleşecek
Yeni asgari ücret, Aralık'ın ilk haftasında netleşecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Interpol'den 'Türkiye'nin kırmızı bülten talepleri' açıklaması

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock: (Türkiye'nin kırmızı bülten taleplerinin reddedilmesi) "Türkiye ile bazı kırmızı bültenlerin kategorilerinin düzenlenmesi konusunda bazı yanlış anlaşılmalarımız ve anlaşmazlıklarımız oldu"-

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Kasım 2021 20:19
Yazdır
Interpol'den 'Türkiye'nin kırmızı bülten talepleri' açıklaması

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Türkiye'nin kırmızı bülten taleplerinin reddedilmesine ilişkin, "Türkiye ile bazı kırmızı bültenlerin kategorilerinin düzenlenmesi konusunda bazı yanlış anlaşılmalarımız ve anlaşmazlıklarımız oldu." dedi.

Stock, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sahte Kovid-19 aşılarının bir kıtadan diğerine geçtiğini, çevrim içi platformlarda çocuk istismarının arttığını, özellikle siber suçlarda artış olduğunu ve suç ile terörün küreselleşmesinin devam ettiğini söyledi.

Interpol'ün yaklaşık 100 yıldır polislere iş birliği sunmak için oluşturulmuş bir platform olduğunu hatırlatan Stock, "2015'ten bu yana Interpol, 19 küresel veri tabanı kurdu. Burada 116 milyon polis kaydı tutuluyor. Sadece bu yıl veri merkezlerinde yaklaşık 3,5 milyon kez arama yapıldı. Ancak bu, buz dağının görünen kısmı. Dolandırıcılık ve siber suçların kurbanları bu suçları çeşitli nedenlerden dolayı kolluk kuvvetlerine ve yargıya taşımıyor. Bu programda temsil edilen birçok ülkenin bu suçlarla başa çıkmak için teknolojik kapasitesi ve eğitim kabiliyeti de bulunmuyor." diye konuştu.

Stock, Interpol'ün teknik bir polis organizasyonu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

İçişleri Bakanı Soylu'dan Interpol'e FETÖ mesajı

"Bir siyasi organizasyon değiliz. Ancak bu, bugünün jeopolitik gerçeklerini görmezden geleceğimiz anlamına gelmiyor. Son zamanlarda Interpol'e yönelik çeşitli yorumlara şahit olduk ki bunlar ya yanlış bilgilendirme sonucu ya da cahilce yapılmış. Bu organizasyonun en çok bilinen, en etkin araçlarından biri olan ve dünya genelinde işleyen kırmızı bültenden bahsedeyim. Sınırlı bir yetkimiz var. Birincisi, kırmızı bültenin bir tutuklama emri olmadığını teyit edeyim. Baskın şekilde siyasi, dini ve etnik meselelere girmemize izin verilmiyor. Ben genel sekreter olarak bir hükümet üyesi değilim, tarafsız ve bağımsızım. Benim rolüm Interpol'ün günlük operasyonlarını yürütmek. Gelecek yıl toplantımız Hindistan'da olacak. 2023'te Avusturya'da olacağız. 2024'te ise Londra'da olacağız. "

-"Benim görevim Interpol'ü denetlemek"

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Birleşik Arap Emirlikleri'nin Interpol başkanlığı için adayı Ahmed Naser Al Raisi işkence ile suçlanıyor. Bu kişinin görev için doğru kişi olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya Stock, "Bu konuda benim yorum yapmam uygun olmaz. Bu, bizim üye ülkemizin sorumluluğunda. Interpol bünyesinde çalışacağı uzmanı aday göstermesi üye ülkemize bağlı. Bu üye ülkenin kararına bağlı, benim görevim değil. Benim görevim Interpol'ü denetlemek." yanıtını verdi.

Jürgen Stock, "Çin'in Uygur Türklerini yakalamak için kırmızı bülten düzenletmeye çalıştığı iddiaları var. Çin'in kırmızı bültenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bildiğiniz gibi benim bu organizasyonla ilgili tecrübem var. İşime 2005'te başladım. 5 yıl teknik komitenin üyesi oldum. Daha sonra genel sekreter olarak devam ettim. Bizim siyasi bir organizasyon olmadığımızın altını çiziyorum. Bu ne anlama geliyor. Tabii ki her üye ülkemizin, hangi suçluyu nasıl bulması konusunda çok farklı sistemleri ve öncelikleri var. Interpol'ün kendi düzenlemeleri var. Interpol çok kısıtlı bir yetkiyle işliyor. Çok uzun süredir siyasi ve askeri bir meseleye karışmıyoruz. En azından bizim yetkimizin bir sınırı var. Diğer bir sorumluluğumuz da var ki o da ülkelerin egemenlik alanlarından uzak durmak. Biz üye ülkemizi ulusal meselelerine yönelik soruşturmuyoruz, suçlamıyoruz. Bu, bizim uzak durmamız gereken bir alan. Ama bizim insan haklarını korumak konusunda güçlü düzenlemelerimiz, açık taahhüdümüz var. Eğer üye ülkeler, Interpol kanallarını kullanmaya karar verirse kurallarımıza, standartlarımıza uymalılar. Eğer kırmızı bültenin baskın şekilde siyasi bir arka planı varsa hiçbir şekilde harekete geçmeyiz. "

Stock, "Kırmızı bültenin arka planının siyasi olduğuna nasıl karar veriyorsunuz, Türkiye'den çok sayıda kırmızı bülten talebi aldınız ve tarafınızdan reddedildi. Bir anlaşma bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Türkiye ile bazı kırmızı bültenlerin kategorilerinin düzenlenmesi konusunda bazı yanlış anlaşılmalarımız ve anlaşmazlıklarımız oldu." yanıtını verdi.

#İnterpol Genel Sekreteri# Jürgen Stock
Öğretmeni Erdoğan'ı anlattı: Kur'an'ı çok güzel okurdu
Öğretmeni Erdoğan'ı anlattı: Kur'an'ı çok güzel okurdu
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı
Dolar rekor kırdı! Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti
Dolar rekor kırdı! Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti
Ak Partili vekil: Soğan ekmek yeriz yine de taviz vermeyiz
Ak Partili vekil: Soğan ekmek yeriz yine de taviz vermeyiz
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 1 maaş ikramiye vereceğiz
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 1 maaş ikramiye vereceğiz
PPK eski üyesi: Bu deneyi bir an önce terk edin
PPK eski üyesi: Bu deneyi bir an önce terk edin

Bu Habere Tepkiniz

En yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk'ta
En yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk'ta
Tarım ve Orman Bakanlığının, müfettiş yardımcılığı sınavına başvuran adaylar özelinde yaptığı açıklamaya göre, en yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk bölümlerinde oluştu. İnşaat mühendisliğinde oluşan minimum taban puan 93,7 oldu.
Görevde yükselmede 100 tam puan veren üniversite sayısı 10'a ulaştı
Görevde yükselmede 100 tam puan veren üniversite sayısı 10'a ulaştı
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavlarında tüm adaylara 100 tam puan veren üniversiteler arasına Malatya Turgut Özel Üniversitesi de katıldı.
Doğrusa Carrefoursa
Doğrusa Carrefoursa
https://www.carrefoursa.com/kirmizi-etler/c/1045?utm_source=memurlarnet&utm_medium=advertorial&utm_campaign=memurlarnet23kasimiletisimi
Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçlarını 5 aydır açıklamadı
Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçlarını 5 aydır açıklamadı
Milli Savunma Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına başvuran adaylar 28 Haziran'dan bu yana sonuçların açıklanmasını bekliyor.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Norm fazlası olan öğretmen bir ay sonra tekrar norma girebilir mi?
Norm fazlası olan öğretmen bir ay sonra tekrar norma girebilir mi?
MEB norm kadro yönetmeliğinin 26. maddesi gereğince, öğrenci sayısının artmasına bağlı olarak yeni derslik/şube açılması, yeni alan veya bölüm açılması, alan veya bölümün kapatılması, sınıfların kapatılması vb. gibi durumların varlığı halinde, süre şartı aranmaksızın norm kadro düzeltmesi yapılabilmektedir.
Sağlık Bakanı Koca'dan '40 bin personel alımı' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan '40 bin personel alımı' açıklaması
Sağlık Bakanlığı bünyesinde alınacak 40 bin personele ilişkin detaylar belli oldu mu?" sorusunun yöneltildiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'sınıflandırmanın yapıldığını, bu konuda gelecek günlerde açıklama yapılacağını' söyledi.
'3600 ek gösterge'çalışmasında lise-üniversite mezunu ayrımına gidilecek
'3600 ek gösterge'çalışmasında lise-üniversite mezunu ayrımına gidilecek
3600 ek gösterge için 'lise ve üniversite mezunu' ayrımı yapılması görüşü ağırlık kazandı, emekli maaşları konusunda ise seyyanen zam görüşü ağırlık kazandı.
3600 ek gösterge artışı sağlandığında 6 ay daha görev yapma zorunluluğu var mıdır?
3600 ek gösterge artışı sağlandığında 6 ay daha görev yapma zorunluluğu var mıdır?
'3600 ek göstergeden yararlanmak için 6 ay daha çalışılması gerekiyor' iddiası doğru mu?
İlandaki özel şarttan dolayı aday yazılı sınavda kendisiyle yarışacak!
İlandaki özel şarttan dolayı aday yazılı sınavda kendisiyle yarışacak!
Düzce Üniversitesinin öğretim görevlisi alımında özel çalışma şartına yer verildiği için ön değerlendirme sonuçlarına göre yazılı sınavda aday kendisiyle yarışacak!
Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı
Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 750 engeli öğretmen alımında kontenjanları açıkladı. En yüksek kontenjanlar Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe branşına ayrıldı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25 Kasım 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Bu illerdekiler dikkat meteoroloji uyardı!
Bu illerdekiler dikkat meteoroloji uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta tahminlerini paylaştı. Buna göre sağanak yağış geliyor. Bugün öğle saatlerine dikkat! Öte yandan sıcaklıklar da artmaya devam ediyor. İşte yurtta hava durumu...