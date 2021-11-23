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Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam

Enerji piyasası kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, 25 Kasım Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzine 1 lira, mazota 70 kuruş, LPG'ye de 90 kuruş tutarında zam bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Kasım 2021 21:13
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Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam

Benzin, mazot ve LPG'ye büyük oranda zam geliyor. Doların sert yükselişi sonrası artan maliyetler nedeniyle akaryakıt fiyatlarına da zam geleceği öğrenildi.

Enerji piyasası kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, dolardaki son yükseliş sonrası 25 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren pompada geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerine ortalama 1 lira zam gelecek.

Buna göre, benzinin litresine 1 lira, mazotun litresine 70 kuruş ve LPG'nin litresine 90 kuruş yansıyacak şekilde artış olacak.

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Bu artışlardan sonra, İstanbul'da 8,65 liradan satılan benzin litresi 9,65

8,72 liradan satılan motorinin litresi 9,42

8,66 olan LPG'nin fiyatı da 9,56 liraya yükselecek.

LPG'YE EN SON ZAM 22 KASIM'DA GELMİŞTİ

Dövizdeki yüksek kur nedeniyle LPG'ye son zam 22 Kasım'da gelmişti. Ondan önce 19 Kasım'da 45 kuruş zamlanan LPG'ye 3 gün arayla bir zam daha geldi. Gelen son zamlarla birlikte benzin ve motorinin yanında ekonomik olma özelliğini yitiren LPG'nin muhtemel zam sonrası litre fiyatı 10 liraya bir adım daha yaklaşmış olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibarı ile Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

RAFİNERİ FİYATI NASIL HESAPLANIYOR?

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

GÜMRÜKSÜZ RAFİNERİ FİYATI

Akdeniz - İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları anlamına gelir.

KAPAT [X]

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşuyor.

#Benzin# motorin# LPG
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