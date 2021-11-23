Özer: Öğretmenlerimizin çalışma koşullarının iyileştireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlerimizin salgın sürecinde çocuklarımızın kesintiye uğrayan eğitimlerinin devamını sağlama noktasında gösterdikleri olağanüstü çaba, verdikleri emekler takdire şayandır." dedi.

Özer, Öğretmenler Günü dolayısıyla Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 81 ilden gelen öğretmenlere verilen yemek programında konuştu.

Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerle bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Özer, öğretmenleri ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Öğretmenlerin herkesin hafızasında ve kalbinde derin izler bıraktığını belirten Özer, "Öğretmenlik, ömür boyu devam eden gönül bağı ile bir meslekten çok daha öte anlamlar içeriyor. Öğretmenlerimizin gelecek kuşakları yetiştirmek, ülkemizin geleceğini ilmek ilmek örmek ve toplumumuza nitelikli insan gücü kazandırmak gibi büyük görev ve sorumlulukları var. Ne mutlu bize ki akıl, vicdan ve merhamet pusulasında yol alan, bu milletin evlatları için sorumluluklarının ötesinde işler yapan büyük bir eğitim ailemiz var." ifadelerini kullandı.

Çocuklara emek harcayan tüm öğretmenlere teşekkür eden Bakan Özer, "Yaşamakta olduğumuz salgın süreci, bu sürecin eğitime ve hayatımıza yansımaları, öğretmenlerimizin sahip olduğu misyonun çocuklarımız ve geleceğimiz için ne kadar hayati olduğunu daha iyi anlamamızı sağladı. Öğretmenlerimizin salgın sürecinde çocuklarımızın kesintiye uğrayan eğitimlerinin devamını sağlama noktasında gösterdikleri olağanüstü çaba, verdikleri emekler takdire şayandır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti hükümetleri olarak öğretmenlere çok büyük desteklerde bulunduklarını vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizin çalışma koşullarının iyileşmesi yönünde önemli adımlar attık. Bundan sonra da öğretmenlerimizin şartlarını, imkanlarını iyileştirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ben ülkemiz ve çocuklarımız için verdiğiniz emekler, gösterdiğiniz ilgi ve sabır, yaptığınız ve yapacağınız fedakarlıklar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyor, meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Bizlerin de her daim yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum."