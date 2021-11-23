Pendik Devlet Hastanesinde doktora saldırıya ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik Devlet Hastanesinde bir doktorun saldırıya uğramasına ilişkin, "Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Kasım 2021 22:00
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Pendik Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan, görüntülerin tarafımızca başsavcılığa teslim edilmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandı. Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız."