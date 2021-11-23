Apple internetten satışları durdurdu

Apple'ın resmi sitesinde satılan iPhone 11'in satışları, bugün akşam saatlerinde birden bire durdu.

Daha sonra bu durumun diğer cihazlarda da yaşanmaya başlandığı görüldü.

FİYATLARDA GÜNCELLEME Mİ OLACAK?

Konuyla ilgili Apple'dan resmi bir açıklama gelmezken, satışların durdurulması, sosyal medyada 'fiyatlara güncelleme yapılacağı' yorumlarına neden oldu.