Fahrettin Altun: Bizim davamız güçlü Türkiye davasıdır

Aile Bakanlığı, 6 bin personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Kadro ihtiyacımızı önemli ölçüde karşılayacak bir talebe cevap verdiler. 6 bin personelin 1500'ü ASDEP'li olacak daha önce söz verdiğimiz gibi. Geriye kalan 4500 personel de meslek uzmanı avukat bakım personeli, idari personel sosyal çalışması, çocuk gelişimci, psikolog, sosyolog gibi meslek personeli arkadaşlarımız olacak.