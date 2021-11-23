Yurt başvurusunda bulunanların yüzde 85'i yerleştirildi

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Komisyonda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu ele alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu her yıl ortalama 360 bin civarında olan başvuru sayısının bu yıl 624 bin olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Her yıl birinci sınıf öğrencilerinden yurt talebi yoğun bir şekilde alırken bu sene tüm sınıflardan yurt talebi aldıklarına değindi.

Yükseköğretimde yurtlara başvuru sayılarını açıklayan Kasapoğlu, yurtlara yerleşme oranlarının yüzde 85 seviyesine ulaştığını ve bu oranların artarak devam ettiğini söyledi.

"Büyük acıların yaşandığı topraklar şimdi spor iklimiyle yarınlara emin adımlarla yürüyor"

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerine katılan Kasağoğlu, genç istihdamına katkı sağlayacakları projeyi anlattı:

"Çalışan ve üreten gençler programı ile genç istihdamı destekleme noktasında sanayi ve teknoloji bakanlığı ile önemli bir program başlattık. 2022 yılında meyvelerini alacağımızı 95 projeyle 32 il 91 ilçede 170 adet fabrikada 60 bin gencimizi istihdama dahil edeceğiz."

Bakan Kasapoğlu, Doğu ve Güneydoğu'da gençlere yönelik yapılan yatırımları dile getirdi:

"Şırnak'ta cudi cup tenis turnuvası'nı, Diyarbakır'da atletizm kulüpler kros ligi'ni, Van'da futsal ligi Türkiye şampiyonası'nı organize ettik. Bitlis'te, Muş'ta, Kars'ta, Hakkari'de kış turizmini geliştirmek için kayak pistleri, tesisler inşa ettik. Büyük acıların yaşandığı topraklar şimdi spor iklimiyle beraberlik ve kardeşlik iklimiyle yarınlara emin adımlarla yürüyor."

Tartışmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın bütçesinin sunumuna başladı.