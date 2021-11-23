DSÖ ilk kez bir COVID-19 antikor test kitine lisans verdi

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, ilk defa bir COVID-19 antikoru testine uluslararası lisans verildiği duyuruldu.

DSÖ'ye bağlı Teknoloji Erişim Havuzu (C-TAP) ve İlaç Patent Havuzu (MPP), İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'nin (CSIC) geliştirdiği test kitinin, insan vücudunda COVID-19 virüsü enfeksiyonu veya COVID-19 aşısı sonrası oluşan antikor oranını etkili bir şekilde tespit edebileceği açıklandı.

"Test doğruluk oranı daha yüksek"

Bu antikor testinin diğerlerinden farklı olarak basit laboratuvarlarda uygulanabildiği ve testlerin yaygın kullanımıyla birlikte düşük gelirli ülkelerin, COVID-19 antikoru taşıyan kişi sayısına dair somut veriler sunabileceği kaydedildi.

Test sonuçlarının herhangi bir cihaz olmadan, çıplak gözle renk cetveline karşı tutulup okunabileceği ve bunun yanı sıra mikro plaka okuyucularda test doğruluk oranının daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı.

Antikor testinin üretimi ve dağıtılmasında orta ve düşük gelirli ülkelerden patent ücreti alınmayacağı da vurgulandı.

"Bu test kiti COVID-19'la mücadelede önemli bir dayanışma örneği"

C-TAP'ın kurucu ülkesi Kosta Rika'nın Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, lisans anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu lisans, küresel ve çok taraflı çabalarımızda insan merkeze alındığında neleri başarabileceğimizin bir göstergesidir" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus ise CSIC'in ürettiği antikor test kitinin, COVID-19 ile mücadelede önemli bir dayanışma örneği olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Aşı üreticisi ülke ve firmaların da CSIC'ın sorumlu davranışını örnek alması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Salgın zamanında etkili mücadele edebilmek için bu tür açık ve şeffaf lisanslara ihtiyacımız var" dedi.