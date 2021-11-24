4 İl için kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ş.Urfa, Mardin ve Batman dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kıyı ve Kuzey Ege'de, Ege, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, K. Maraş, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeybatı kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden Marmara ile zamanla kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

24 Kasım Çarşamba haritası uyarı haritası

SARI UYARI NE DEMEK?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

UYARILAR

KUVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ege, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, K. Maraş, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, Edirne dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 11°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 7°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

KOCAELİ 10°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Yağışların; kıyı kesimleri ile Kütahya çevreleri ile bölge genelinde yere yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 9°C

Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 11°C, 14°C

Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 16°C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 14°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin, Adana, Hatay, K. Maraş ve Osmaniye ile öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 19°C

Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 16°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 19°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 14°C, 20°C

Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Eskişehir çevreleri ile zamanla Çankırı, Karaman ve Niğde hariç diğer illerimizde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 6°C, 9°C

Yağışların öğle saatlerinden sonra merkez ve güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 8°C

Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 8°C, 11°C

İl genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 6°C, 10°C

Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 9°C

Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 11°C, 15°C

Kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile zamanla kuzey ve batısı ile Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -5°C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 1°C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -2°C, 10°C

Yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, G. Antep ve Kilis ile zamanla Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtına, Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, zamanla batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de güney ve güneydoğu, zamanla kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 2,5 ila 3,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 0,75 m; Görüş: İyi.