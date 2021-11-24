INTERPOL başkanlığı için Çinli aday

Gazetemize konuşan Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan "Çinli bir ismin INTEPROL'e başkan olması sadece Doğu Türkistanlılar değil; tüm ülkeler için bir tehdittir" uyarısında bulundu. Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Nureddin İzbasar ise "Chen'in seçilmesi durumunda Doğu Türkistanlı, Tibetli, Hong Konglu ve Çinli yüzbinlerce komünist rejim muhalifinin hayatı ve seyahat özgürlüğü tehdit altına girer" dedi.

GEÇEN DÖNEM DE ÇİN KÖKENLİYDİ

Geçen dönem teşkilat başkanının Çin kökenli olduğunu hatırlatan Hidayetullah Oğuz "Eski başkan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ters düştüğü için Çin'de tutuklandı. Aradan bir yıl geçmesine rağmen bu kişiden herhangi bir haber alınamıyor. Çin, bu sefer Komünist Parti üyesi ve Emniyet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler dairesinde üst düzey bir isimi aday gösterdi. Bu şahıs INTERPOL'ü uluslararası teamüllere göre değil; Çin Komünist Partisinin programına göre yönetecek" diye konuştu.

KIRMIZI BÜLTENDE ARTIŞ

Çin kaynaklı INTERPOL hareketliliği son 20 yıllık tabloya da yansıdı. Pekin'in öncelikle Doğu Türkistanlılar olmak üzere muhaliflere yönelik kırımızı bülten talebi 10 kat arttı. Rejim muhalifleri bu raporlar sebebiyle gittiği ülkelerden sınır dışı edildi, bazıları iade edilerek toplama kamplarına atıldı. Çin'in INTERPOL üzerinden kurduğu baskı, muhalif isimlerin hac ibadetleri başta olmak üzere, ticaret ve benzeri faaliyetlerini de büyük ölçüde kısıtladı. Pekin yönetiminin sürgündeki Doğu Türkistanlılar aleyhinde binlerce sahte delil ürettiğine dikkat çeken Nureddin İzbasar "Gelecek dönem INTERPOL başkanlığını ele geçirirlerse bu büyük sıkıntılar doğurur. Çin evrensel insan hakları kıstaslarını en başından bu yana tanımayan bir ülke. Geçtiğimiz yıllarda Doğu Türkistan'ı terk etmek zorunda kalan birçok Türk aleyhinde ailelerine işkence ederek ifadeler alındı. Sonrasında bu ifadeler suç itirafı ve ihbar olarak INTERPOL'e gönderilip sürgündeki Doğu Türkistanlının iadesi istendi. Şimdi yönetimi ele geçirmeleri halinde kesinlikle istismar edecekler. Hepimizin hayatı tehlikeye girer" dedi.

YILMAZ BİLGEN