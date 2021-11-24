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Başkentin 2022 yılı bütçesi 16 milyar 972 milyon lira

Büyükşehir Belediye Meclisince, ABB, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğünün 2022 mali yılı bütçe kesin hesabı kapsamında hazırlanan 16 milyar 972 milyon liralık bütçesi kabul edildi- Bütçe görüşmeleri sırasında, bir CHP'li meclis üyesinin AK Parti grubunun üzerine yürümesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı, meclis oturumuna bir saat ara verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Kasım 2021 07:44
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Başkentin 2022 yılı bütçesi 16 milyar 972 milyon lira

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ABB ve bağlı kuruluşlarının 16 milyar 972 milyon liralık 2022 mali yılı bütçe kesin hesabını "oy çokluğuyla" kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında, ABB Meclisi kasım ayı 16. birleşimi meclis konferans salonunda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldı.

ABB TV ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ve 10 saat süren Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, ABB, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2022 yılı performans planlamalarını içeren komisyon raporları, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemdeki maddelerin oylanmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonunca tanzim edilen ABB'nin 10 milyar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) 4 milyar 222 milyon lira ile EGO Genel Müdürlüğünün 2 milyar 750 olmak üzere toplam 16 milyar 972 milyon lira olarak hazırlanan 2022 mali yılı bütçe kesin hesabının müzakeresine geçildi.

Bütçe kesin hesabına ilişkin söz alan ABB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, hazırlanan komisyon raporu hakkında üyelere bilgi verdi. Akdemir, bütçenin temel prensiplere uyulmadan hazırlandığına dikkati çekerek çalışmanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ile MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Yavaş'ın 2,5 yıldır görevde bulunduğunu anımsatarak bu süre içerisinde yürütülen çalışmaların yetersiz olduğunu, CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Bekar da Yavaş'ın takdir edilmesi gereken çalışmalara imza attığını kaydetti.

- "Sosyal belediyeciliği merkeze alarak hareket ettik"

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise ilçe belediye başkanlarıyla Yavaş arasında 14 Kasım 2019 tarihinde bir toplantı yapıldığını hatırlatarak ilçelere verilen hizmetlere yönelik Yavaş'ı eleştirdi.

Sosyal belediyeciliğin önemine değinen Ayık, "Sosyal yardım alan vatandaşlarımızı 'makarnacı' ve 'kömürcü' olarak itham ettiniz. Oysaki biz Hazreti Ömer'in 'Dağlara buğday serpin Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler.' sözünden hareketle sosyal belediyeciliği merkeze alarak hareket ettik. Biz bunu senelerce yaparken kömürcüydük, makarnacıydık. İYİ Parti ve CHP gruplarının konuşmalarını bugün dinlediğimde ana çerçevenin sosyal belediyecilik olduğunu görüyorum. Keşke zamanında bizler yaparken de taktir etseydiniz." diye konuştu.

Ayık'tan sonra Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri de söz alarak ilgili komisyon raporlarına ilişkin meclise bilgi verirken bazı meclis üyeleri de bütçe kesin hesabına dair değerlendirmelerde bulundu.

- Mecliste gerginlik yaşandı

Bütçe ile ilgili son konuşmacı olarak kürsüye çıkan CHP Etimesgut Belediye Meclis üyesi Ertan Işık, AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Köse'yi belediyesinde düzenlediği bütçeler için eleştirdi. Kendisinden önce kürsüde değerlendirmelerde bulunan AK Partili meclis üyelerine tepki gösteren Işık, Hazreti Ömer'den örnek veren Ayık'a ayetle cevap vermek istediğini belirtti.

Işık'ın "Mallarınızı aranızda batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile yemek için hakimlere rüşvet olarak vermeyin." ifadelerini kullanması üzerine Ayık ile AK Parti Altındağ Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez ve AK Parti Güdül Meclis Üyesi Serkan Atasoy oturdukları yerden Işık'ın "itham"da bulunduğunu dile getirerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine araya giren Yavaş'ın, Ayık, Ölmez ve Atasoy'a "Nerede itham var?" sorusunu sorduğu sırada Işık da Bakara Suresi'nden 188'inci ayeti okuduğunu söylemesi üzerine sözlü tartışma çıktı.

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AK Parti'li bir üyeye yönelik konuşma kürsüsünden "Ne diyon lan sen" ifadesini kullanan Işık, daha sonra AK Parti sıralarına doğru yürüdü. Bu duruma tepki gösteren AK Parti'li üyelerin de hareket etmesi üzerine mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı. Ayık ile Işık'ın birbirlerinin üzerine yürümesi üzerine bazı meclis üyeleri de araya girerek tarafları yatıştırmaya çalıştı.

Başkanlık Divanından inerek tartışmanın yaşandığı alana gelen Yavaş, gerginliğin bir an önce son bulması için partilerin grup başkanvekilleriyle birlikte ikna çalışmasında bulunurken canlı yayınlanan meclis oturumuna açıklama yapılmadan ara verildi.

- "Bütün arkadaşlarımızdan özür diliyorum"

Oturuma verilen bir saatlik aranın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan tatsız olayı anımsatarak Işık'ın bir ayetten örnek vermek istediğini ifade etti.

Neslihanoğlu, "Burada bunu okurken şahsi olarak meclis çatısı altındaki hiçbir arkadaşımıza ithamda bulunmadı ve itham etmedi. Eğer öyle bir yanlış anlaşılma olduysa ben Grup Başkanvekili olarak buradaki meclis çatısındaki bütün arkadaşlarımızdan özür diliyorum." şeklinde konuştu.

- Bütçe onaylandı

Kendisine yöneltilen iddialara cevap veren Yavaş'ın ardından Katip üyeler, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı raporda yer alan cetvelleri okudu. Yapılan oylamada, ABB, ASKİ ve EGO'nun 2022 mali yılı bütçe kesin hesabı oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, ABB'nin bütçesi 9 milyar 300 milyon lira gelir, 10 milyar lira gider; ASKİ'nin bütçesi 4 milyar 222 milyon lira gelir, 4 milyar 222 milyon lira gider; EGO'nun bütçesi 2 milyar 750 milyon lira gelir, 2 milyar 750 milyon lira giderden oluşan toplam 16 milyar 972 milyon lira olarak onaylandı.

İYİ Parti, CHP ve MHP'nin geçerli oy verdiği bütçeye Işık'ın davranışlarına tepki amaçlı bazı AK Parti'li üyelerin destek vermediği öğrenildi.

Kardeşinin vefatından dolayı başsağlığı dileğinde bulunanlara ve bütçeye destek verenlere teşekkür eden Yavaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak Barış Pınarı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'a rahmet diledi.

#ABB# Ankara Büyükşehir Belediyesi# başkent# bütçe
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