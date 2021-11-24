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Yargıtay kararını verdi! Eski sevgiliyle olan fotoğrafları paylaşırken dikkat

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başka biriyle nişanlanan eski sevgilisiyle beraberken çektirdikleri fotoğrafları ayrıldıktan sonra açtığı sahte sosyal medya hesabından paylaşan kişi hakkında verilen beraat kararını bozdu. Dairenin kararında, sanık tarafından gerçekleştirilen eylemin, "Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğuna değinildi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 24 Kasım 2021 08:00
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Yargıtay kararını verdi! Eski sevgiliyle olan fotoğrafları paylaşırken dikkat

Denizli'de yaşayan M.A., sevgilisi C.G. ile anlaşamayarak ayrıldı. M.A., ayrıldıktan sonra eski sevgilisi C.G.'nin babasına gönderdiği, "Şimdiye kadar cesaretimi toplayıp bir türlü konuşmayı cesaret edemedim. Bunun sebebi de Cennettir. İstediğin zaman istediğin yere konuşmaya gelirim. Öldürsen de ölsem de önemli değil. Artık bu yük ile yaşayamayacağım. Cennet bir saniye bile aklımdan çıkmıyor... Konuşmamız gerek" ifadelerini kullanarak mesaj gönderdi. Ancak C.G.'nin babası bu mesajlara cevap vermedi. M.A., mesajlarına cevap alamamasının ardından 26 Ağustos 2014 ve 3 Eylül 2014 tarihleri arasında C.G.'nin kullandığı telefona 14 tane mesaj atıp, bir kez de telefonla aradı.

AYRILIK SONRASINDA TEHDİT ETMİŞ, "GÖRECEKSİN SEN"

Bunun üzerine, mesajlarına, aramalarına cevap alamayan ve başka biriyle nişanlanmış eski sevgilisi C.G.'ye ulaşamayan M.A., sahte bir sosyal medya hesabı açtı. Tanık ifadelerinde, hesap açıldıktan sonra sanık M.A.'nın eski sevgilisi C.G.'ye, "Göreceksin sen, insan yüzüne bakamayacaksın" şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.

ESKİ SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFLARI AYRILDIKTAN SONRA İZİNSİZ PAYLAŞTI

Daha sonra M.A., sevgili olduğu dönemde yaşadıkları ilişkinin varlığını ve boyutunu gösteren C.G.'nin özel yaşam alanı kapsamındaki fotoğraflarını, "Bütün Denizli halkı anlasın ne mal olduğunu, insanların canını yakıp acıtıp toptancısı ile nişanlanmak ne demekmiş öğrensin, öğrenin.", "Allah can yakanı iki dağ arasında hapsedermiş. Acıyı fazlası ile hissetsin diye. Cennet Hanım da ... kandırdı, ama gerçekler er ya da geç ortaya çıktı işte. Benimle de oynadı, şimdi sıra toptancısında. Oynaşsınlar bakalım.", "Bu fotoğraflarını gördüğünüz bayan türban altında her türlü pisliği yapan kadındır." ifadeleriyle sahte sosyal medya hesabında paylaştı.

YEREL MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Yaşanan olay üzerine C.G., eski sevgilisi M.A. hakkında fotoğraflarını rızası dışında paylaştığını belirterek dava açtı. Yerel mahkeme tarafından M.A. hakkında "Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı. Mahkeme, fotoğrafların C.G.'nin bilgisi dahilinde çekilmiş olduğundan bahsederek, M.A.'nın beraatine karar verdi. Dosya itiraz üzerine istinaf mahkemesine gitti. İstinaf mahkemesi, dosyayı esastan reddetti. Bunun üzerine mağdur C.G.'nin avukatı dosyayı temyiz etti. Temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı.

"MEYDANA GELEN OLAYLAR MAHKUMİYET GEREKTİRİR"

Dairenin kararında, M.A.'nın C.G. ile aralarındaki arkadaşlık ilişkisinin sona ermesine ve tekrar görüşme isteklerine olumlu yanıt verilmemesine tepki olarak, mağdurla beraber oldukları dönemde mağdurun bilgisi dahilinde çekilmiş, birlikteliklerini gösteren özel fotoğrafları sahte sosyal medya hesabından mağdurun rızasına aykırı şekilde yayımlamasının "Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğu, bu suçtan dolayı mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği gözetilmeksizin sanık M.A. hakkında beraat kararı verilmesi kanuna aykırı bulunarak bozuldu.

RIZA DIŞINDA FOTOĞRAF, SES KAYDI VEYA GÖRÜNTÜ PAYLAŞILAMAZ

Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından verilen bozma kararını değerlendiren avukat Alev Acar, sosyal medya, elektronik posta veya herhangi bir internet web sitesi üzerinden rızası dışında başkasına ait resim, ses kaydı veya video paylaşılmasının "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturacağına değindi. Acar, rıza dışında fotoğraf, video veya ses kaydı yayımlayan kişilerin hem cezai hem de hukuki yaptırımlar ile karşılaşacaklarından bahsetti.

"CGK'NIN DA BENZERİ BİR KARARI VAR"

Acar, daha önce Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun da, ayrıldığı sevgilisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmayan eski sevgili hakkında yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararını bozduğunu belirtti. Yargıtay'ın güncel kararının son derece önemli ve bu konuda emsal oluşturacak nitelikte olduğuna dikkat çeken Acar, şunları kaydetti:

"Zaten hemen hemen hepimiz artık rıza olmaksızın çekilen bir fotoğrafı veya videoyu yayınlamanın suç olduğunu biliyoruz. Ancak güncel kararda, önceden rıza ile çekilmiş bir fotoğrafın, izin almadan yayınlanamayacağı belirtilmektedir. Biriyle resim veya video çekilmesine izin vermek, sosyal medya üzerinden bu resim veya videonun yayınlanmasına rıza göstermek anlamına gelmez. Yayımlamak için de ayrıca rıza gerekir."

MEVLÜT HASGÜL

#yargıtay# eski sevgili# fotoğraf paylaşma
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