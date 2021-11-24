Kur yükseldi AK Parti kulisleri nasıl yorumladı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız" açıklamasının ardından dün Türk lirasında dolar karşısında yaşanan rekor değer kaybı, iktidar ve muhalefet partilerinde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşürken, yetkili kurullarını olağanüstü toplantıya çağıran muhalefet partileri arasında görüşme trafiği yürütüldü.

Ankara'yı alarma geçiren döviz kurlarındaki aşırı yükselişle ilgili iktidar ve muhalefet kulislerinde farklı değerlendirmeler yapılıyor.

AK Parti'ye göre piyasaların tepkisi geçici

BBC Türkçe'de yer alan haberde gün boyu küçük gruplar halinde toplantılarda bir araya gelen AK Parti kurmaylarına göre dövizdeki dalgalanma, Erdoğan'ın açıkladığı "yeni ekonomi modeli"ne yönelik piyasaların verdiği geçici tepki.

'Yeni ekonomi modeli deneniyor'

Erdoğan'ın Pazartesi günkü kabine toplantısında yaptığı "Karşımızdaki bu tablo bizi bir tercihe zorlamıştır. Ya ülkemizde eskiden beri hakim olan anlayışı sürdürerek yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan vazgeçecektik ya da kendi önceliklerimize göre yolumuza devam ederek tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık" açıklamasına dikkat çekilerek, "kur baskısına direnilerek", düşük faiz ile yatırımın teşvik edileceği bir ekonomi modelinin denenmesi kararı alındığı vurgulanıyor.

Kurdaki dalgalanmanın bir süre sonra belli bir noktada duracağını savunan AK Parti kurmayları, faizin düşük tutulmasıyla yatırımın teşvik edilmesinin hedeflendiği, bunun da üretim ve istihdam olarak ekonomiye yansıyacağını savunuyorlar.

5-6 ay sonra ekonomiye olumlu yansıyacak iddiası

AK Parti kulislerinde, uygulanan politikanın 5-6 ay sonra ekonomiye olumlu yansıyacağı görüşü hakim. Merkez Bankası'nın bu aşamadan sonra faiz yükseltmesinin söz konusu olmayacağı ifade edilirken, olumlu sonuç alınması için dar gelirli kesimleri rahatlatacak adımların da yeni yılla beraber atılacağı beklentisi dile getiriliyor.