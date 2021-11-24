MasterChef'te Araz'a son dakika şoku!

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, 23 Kasım Salı akşamı 119'uncu bölümüyle ekranlara geldi. 14'üncü haftanın ilk takım oyununun oynandığı gecede; sushi çeşitleri yapıldı.

Kaptanlar düellosunu kazan Dilara mavi takım oyunda fazladan iki dakika avantajına sahip oldu.

Süre sonunda tadım yapan şefler, takım oyununu kazanan takım belirledi. Mavi takım 4-1'lik skorla dokunulmazlığı kazandı. Böylece kırmızı takım yarışmacıları; Hasan, Eren, Görkem, Araz ve Pelin, bireysel dokunulmazlık için yarıştı.

Kırmızı takım dokunulmazlık oyununda, Somer Sivrioğlu'nun imza tabağı olan anason balıklı ekmeği yaptılar.

ARAZ'DAN BÜYÜK HATA

Verilen sürede en iyi tabağı çıkartmaya çalışan ekipten Araz, büyük bir hata yaptı. Şef Mehmet Yalçınkaya, tadım öncesi Araz'ın kural ihlali yaptığını söyledi.

Ünlü şef, açıklamasında; "Süre bittikten sonra tabağını alıp arka tezgaha koyuyorsun. Bu arada devrildiği için de düzeltmişsin. Tezgahı temizlemek için yapmış olsan bile tabağına dokunamazsın. Bu yüzden senin tabağını değerlendirmeye alamıyoruz" dedi.

Hatasının farkında olan Araz ise Mehmet Şef'i dinledikten sonra; yarışmanın jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dan özür diledi.