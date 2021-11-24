Adana'da 8 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Erdoğan: Öğretmenlik meslek kanunu çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü için düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum" diyerek, "Haklarını güvence altına alacak bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız haklar şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.