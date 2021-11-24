Adana'da 8 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Kasım 2021 09:48
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı, "mahrem imamlarla" bağlantısı olduğu ve sohbet toplantılarına katıldıkları belirlenen 8 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Şafak vakti düzenlenene operasyonla bazı zanlılar gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.
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