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Terör örgütü PKK operasyonu: 19 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 11 kişi gözaltına alındı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Kasım 2021 09:49
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Terör örgütü PKK operasyonu: 19 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığında terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriyeli 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Bir şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İZMİR'DE 11 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla 3 kişi ile sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet yürüttükleri belirlenen ve sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla 3 şüpheli ile sosyal medyadan propaganda yaptıkları gerekçesiyle 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.

Öte yandan, operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

#Gaziantep# operasyon# terör örgütü PKK
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