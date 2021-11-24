Belediyede çalışan mühendis 'görevi ihmal' nedeniyle işten atılabilir mi?

Paylaştığı haber yüzünden ceza alan öğrenci tazminat kazandı
Paylaştığı haber yüzünden ceza alan öğrenci tazminat kazandı
Gram altın rekor tazeledi 777 lirayı gördü
Gram altın rekor tazeledi 777 lirayı gördü
Atama beklerken köye muhtar oldu
Atama beklerken köye muhtar oldu
Benzin, motorin ve LPG'ye zam... Litre fiyatı 10 liraya dayandı
Benzin, motorin ve LPG'ye zam... Litre fiyatı 10 liraya dayandı
7 Üniversite 225 personel almak için ilana çıktı
7 Üniversite 225 personel almak için ilana çıktı
Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ 348 lira olacak
Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ 348 lira olacak
Fahiş zam için acil tedbir şart
Fahiş zam için acil tedbir şart
Marketlerde kahveye de kota geldi
Marketlerde kahveye de kota geldi
İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 31 gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 31 gözaltı
4 İl için kar yağışı uyarısı yapıldı
4 İl için kar yağışı uyarısı yapıldı
Düzenleme yapıldı, cezaevlerinde koronavirüs izinleri uzatılıyor
Düzenleme yapıldı, cezaevlerinde koronavirüs izinleri uzatılıyor
Binbaşı Mete Yıldırım silah kazasında şehit oldu
Binbaşı Mete Yıldırım silah kazasında şehit oldu
Kur fırladı; ev ve oto satışları durdu. 9 bin ilan geri çekildi
Kur fırladı; ev ve oto satışları durdu. 9 bin ilan geri çekildi
Erdoğan, ekonomi kurmayları ile görüştü
Erdoğan, ekonomi kurmayları ile görüştü
Öğretmenlere 3600 ek gösterge şimdiden hayırlı olsun
Öğretmenlere 3600 ek gösterge şimdiden hayırlı olsun
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Açık cezaevi hükümlülerinin COVID-19 izin süresi uzatıldı
Açık cezaevi hükümlülerinin COVID-19 izin süresi uzatıldı
Öğretmeni Erdoğan'ı anlattı: Kur'an'ı çok güzel okurdu
Öğretmeni Erdoğan'ı anlattı: Kur'an'ı çok güzel okurdu
Interpol'den 'Türkiye'nin kırmızı bülten talepleri' açıklaması
Interpol'den 'Türkiye'nin kırmızı bülten talepleri' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı
Prof. Dr. Tecer: Havada koronavirüsün RNA'sına rastladık
Prof. Dr. Tecer: Havada koronavirüsün RNA'sına rastladık
Ankara'da dolar hareketliliği! Erdoğan'dan kritik toplantılar
Ankara'da dolar hareketliliği! Erdoğan'dan kritik toplantılar
27 il için sarı uyarı: Sağanak ve kar geliyor
27 il için sarı uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama
Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama
Dolar rekor kırdı! Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti
Dolar rekor kırdı! Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti
Gram altın rekor tazeledi: 715 TL
Gram altın rekor tazeledi: 715 TL
Ak Partili vekil: Soğan ekmek yeriz yine de taviz vermeyiz
Ak Partili vekil: Soğan ekmek yeriz yine de taviz vermeyiz
Bankalar döviz alım-satım işlemlerini durdurdu
Bankalar döviz alım-satım işlemlerini durdurdu
TİHEK'ten Bolu Belediyesi'ne soruşturma
TİHEK'ten Bolu Belediyesi'ne soruşturma
O ilde ekmeğe çifte zam: İstanbul'un ardından en pahalı il
O ilde ekmeğe çifte zam: İstanbul'un ardından en pahalı il
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Belediyede çalışan mühendis 'görevi ihmal' nedeniyle işten atılabilir mi?

Belediyede mühendis kadrosunda çalışan kişiler, görevi ihmal suçlaması nedeniyle işten atılabilir mi? Veya sözleşmesi yenilenmeyebilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Kasım 2021 09:59
Yazdır
Belediyede çalışan mühendis 'görevi ihmal' nedeniyle işten atılabilir mi?

Bursada'da bir ilçe belediyesinde yaşanan olayda, çevre mühendisi olarak çalışan davacı, görevi ihmal nedeniyle önce uyarı sonra da aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldı.

Bu cezaların ardından çevre mühendisinin sözleşmesi yenilenmedi.

Çevre mühendisi de konuyu yargıya taşıdı.

Belediyede çalışan bir mühendisin sözleşmesi, 'görevi ihmal' suçu nedeniyle yenilenmeyebilir mi? İşte idare mahkemesi ve Danıştay'ın verdiği kararlar...

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/3479 E. , 2021/117 K. "İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/3479

Karar No : 2021/117

TEMYİZ EDEN TARAFLAR :

1-) DAVACI : .

VEKİLİ : Av. .

2-) DAVALI: . Belediye Başkanlığı / .

KAPAT [X]

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının taraflarca taraflarca aleyhe olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.


YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Bursa İli, . İlçesi, . Belediye Başkanlığında tam zamanlı sözleşmeli çevre mühendisi olarak görev yapan davacının sözleşmesinin yenilenmeyerek görevine son verilmesine ilişkin 12/12/2013 tarihli ve 297 sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 21/03/2018 tarih ve E:2016/7214, K:2018/1252 sayılı bozma kararına uyularak; Dava konusu olayda, 2012 yılı hizmet sözleşmesi döneminde davacıya verilen disiplin cezalarının dava açılmadan kesinleştiği ve davacının savunmasında, ilgili firmanın yaptığı başvuruda ÇED raporunun eksik olduğunu tespit edip, bunun tamamlanmasını istediğini beyan etmesi karşısında, bu rapor olmadan verdiği işyeri açma ruhsatına ilişkin eyleminde kasıt unsurunun ortaya konulamadığından bahsetmenin mümkün olmadığı, ayrıca davacının iddia ettiği üzere bu konuda belediye başkan yardımcısının, kendisine mevzuata aykırı bir sözlü talimat vermiş olduğu varsayılsa dahi bu durumun, davacının sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı, davacının sorumluluğuna ek olarak mevzuata aykırı talimat veren kimsenin de sorumluluğunu doğuracağı, bu durumda, ... İnşaat unvanlı şirkete gayri sıhhi işyeri açma ruhsatı verilmesi olayında; firma tarafından ÇED görüş yazısı sunulmamasına ve davacının bu konuda taahhüt alarak ruhsat verme yetkisi bulunmamasına rağmen, görüş yazısının sonradan getirileceğine dair taahhüt alarak ve bu konuda başkanlık makamını bilgilendirmeyerek ruhsat düzenlediği, firma tarafından taahhüde aykırı hareket edilerek ÇED görüş yazısı getirilmediği halde ilgili ruhsatın iptal edilmediği gerekçesiyle davacıya 26.11.2012 tarihinde verilen aylıktan kesme cezasının davacının sözleşmesinin yenilenmemesine neden olabilecek derecede ağır olması nedeniyle görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


TARAFLARIN İDDİALARININ ÖZETİ:

1-DAVACININ İDDİALARI : Davacı tarafından, görevi ihmal etmesinin söz konusu olmadığı, İdarece verilen disiplin cezalarına karşı işten çıkarılma endişesiyle dava açamadığı, . tarih ve . sayılı işlemle kınama cezası verildiği, bu cezanın yersiz olduğu, zira arıtma tesisinde meydana gelen kokunun yalnızca tesisten kaynaklanmadığı, . Tekstil ve belediyenin kanalizasyon kaçaklarından kaynaklandığı, Arıtma tesisinin hiç koku çıkarmaması için sistemin tamamen değiştirilmesi gerektiği, bu önerinin başkan tarafından kabul edilmediği, ayrıca İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce verilen idari para cezasına sebebiyet verildiği belirtilmiş ise de, arıtma tesisinin bakımda olduğu, motor ve ekipmanların çalışmadığı ve 2 gün süreyle elktrik kesintisinin yaşandığı zaman diliminde denetim yapıldığı ve ceza kesildiği, kendisinin kusurunun bulunmadığı, ... inşaat şirketine verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının usulüne uygun verilmediği gerekçesiyle aylıktan kesme cezası verilmişse de, çevre mühendisliğinin yanı sıra bir çok görevinin de olduğu, gayri sıhhi müessese ruhsatlarının verilmesi noktasında bilgisinin olmadığı, eğitime gönderilmediği, tek hatasının başkanlık makamını bilgilendirmemek olduğu, Mühendis ve Veteriner Hekimlerin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslarda uyarma ve kınama cezasını gerektiren fiil veya hallerin üç defa, aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil veya hallerin iki defa işlendiğinin yapılan disiplin soruşturması sonunda tespit edilmesi halinde sözleşmenin feshedileceğinin düzenlendiği, davacının ise söz konusu cezaları ilk defa aldığı, davalı idarenin çevre mühendisine ihtiyaç duyduğu, çevre mühendisinin olmaması halinde bir çok aksama ve olumsuzluğun yaşanacağı, bu durumun çevreye ve insanlara zarar vereceği, arıtma tesislerinde iş kazası riskinin yüksek olduğu, bu nedenle sorumlu çevre mühendisi olması gerektiği, yine arıtma tesislerinde çevre görevlisi bulunmasının zorunlu olduğu, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.


2- DAVALI İDARENİN İDDİALARI : Davalının hiçbir zaman . Belediyesi'nde çalışmadığı, davanın yanlış hasım gösterilerek açıldığı, kararın husumet bakımından bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

TARAFLARIN SAVUNMALARININ ÖZETİ :

1-DAVACININ SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

2-DAVALI İDARENİN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, davacının çevre mühendisliği görevini yürüttüğü 2012 yılında görevlerini aksattığı, arıtma tesisindeki görevini ihmal ettiğinden dolayı kınama cezası ile cezalandırıldığı ve görevinde dikkatli olması hususunda uyarıldığı, yine sorumlu bulunduğu biyolojik arıtma tesisindeki görevini aksatması nedeniyle İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce belediye aleyhine para cezası verildiği, ... inşaat şirketine verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının usulüne uygun verilmediği gerekçesiyle hakkında açılan disiplin soruşturması neticesinde, görevini kurumca belirlenen usul ve esaslara göre yerine getirmediği ve yetkilerini görev sınırları dışında kullandığı gerekçesiyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı verilen cezaların dava konusu edilmediği, arıtma tesisinde meydana gelen kokunun bakterilerin az ve zayıf olmasından kaynaklandığı, defalarca sözlü olarak uyarılmasına karşın bu hususun dikkate alınmadığı, arıtma tesisinin uzun süre bakımda bulunduğu iddiasının kabul edilmesinin mümkün olmadığı, davacıya verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının düzenlenmesine ilişkin işin yoğun olmadığı, bir yıl boyunca sadece 11 ruhsatın düzenlendiği, iş yükünün fazlalığından bahsetmeye olanak bulunmadığı, davacının sorumlu olduğu biyolojik arıtma tesisinde yeterli güvenlik önlemleri alınmaması sebebiyle iş kazasının meydana geldiği, 2013 yılında arıtma tesislerinin çalıştırılması için danışman firmayla sözleşme yapıldığı, davacının bütün haklarının ödendiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.


DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: .

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Tarafların temyiz istemlerinin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 25/01/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

#danıştay
Paylaştığı haber yüzünden ceza alan öğrenci tazminat kazandı
Paylaştığı haber yüzünden ceza alan öğrenci tazminat kazandı
Yargıtay kararını verdi! Eski sevgiliyle olan fotoğrafları paylaşırken dikkat
Yargıtay kararını verdi! Eski sevgiliyle olan fotoğrafları paylaşırken dikkat
Savcı, cinsel istismar iddiasıyla yargılanan müdür yardımcısı hakkında mütalaasını verdi
Savcı, cinsel istismar iddiasıyla yargılanan müdür yardımcısı hakkında mütalaasını verdi
Hacze gelen avukatı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
Hacze gelen avukatı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
AİHM, FETÖ'den tutuklanan 427 hakim için karar verdi
AİHM, FETÖ'den tutuklanan 427 hakim için karar verdi
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un cezası onandı
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un cezası onandı

Bu Habere Tepkiniz

İstifa ettikten sonra, 'işçi veya esnaf' olarak çalışan bir memur, hani statüden emekli olur?

İstifa ettikten sonra, 'işçi veya esnaf' olarak çalışan bir memur, hani statüden emekli olur?

Memurlar istifa sonrası emeklilik koşullarını nasıl kazanırlar?
Danıştay öğretim görevlisi alımlarında tecrübe şartıyla ilgili önemli bir karar verdi!

Danıştay öğretim görevlisi alımlarında tecrübe şartıyla ilgili önemli bir karar verdi!

Danıştay Sekizinci Dairesi öğretim görevlisi alımlarında aranan tecrübe şartının mevzuatın belirlediği sınırdan daha kısıtlayıcı şekilde düzenlenemeyeceğine hükmetti!
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Aile Bakanlığı, 6 bin personel alacak

Aile Bakanlığı, 6 bin personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Kadro ihtiyacımızı önemli ölçüde karşılayacak bir talebe cevap verdiler. 6 bin personelin 1500'ü ASDEP'li olacak daha önce söz verdiğimiz gibi. Geriye kalan 4500 personel de meslek uzmanı avukat bakım personeli, idari personel sosyal çalışması, çocuk gelişimci, psikolog, sosyolog gibi meslek personeli arkadaşlarımız olacak.
Erdoğan: Öğretmenlik meslek kanunu çıkacak

Erdoğan: Öğretmenlik meslek kanunu çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü için düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum" diyerek, "Haklarını güvence altına alacak bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız haklar şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
En yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk'ta

En yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk'ta

Tarım ve Orman Bakanlığının, müfettiş yardımcılığı sınavına başvuran adaylar özelinde yaptığı açıklamaya göre, en yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk bölümlerinde oluştu. İnşaat mühendisliğinde oluşan minimum taban puan 93,7 oldu.
Görevde yükselmede 100 tam puan veren üniversite sayısı 10'a ulaştı

Görevde yükselmede 100 tam puan veren üniversite sayısı 10'a ulaştı

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavlarında tüm adaylara 100 tam puan veren üniversiteler arasına Malatya Turgut Özel Üniversitesi de katıldı.
Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçlarını 5 aydır açıklamadı

Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçlarını 5 aydır açıklamadı

Milli Savunma Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına başvuran adaylar 28 Haziran'dan bu yana sonuçların açıklanmasını bekliyor.
Norm fazlası olan öğretmen bir ay sonra tekrar norma girebilir mi?

Norm fazlası olan öğretmen bir ay sonra tekrar norma girebilir mi?

MEB norm kadro yönetmeliğinin 26. maddesi gereğince, öğrenci sayısının artmasına bağlı olarak yeni derslik/şube açılması, yeni alan veya bölüm açılması, alan veya bölümün kapatılması, sınıfların kapatılması vb. gibi durumların varlığı halinde, süre şartı aranmaksızın norm kadro düzeltmesi yapılabilmektedir.
Sağlık Bakanı Koca'dan '40 bin personel alımı' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan '40 bin personel alımı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı bünyesinde alınacak 40 bin personele ilişkin detaylar belli oldu mu?" sorusunun yöneltildiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'sınıflandırmanın yapıldığını, bu konuda gelecek günlerde açıklama yapılacağını' söyledi.
'3600 ek gösterge'çalışmasında lise-üniversite mezunu ayrımına gidilecek

'3600 ek gösterge'çalışmasında lise-üniversite mezunu ayrımına gidilecek

3600 ek gösterge için 'lise ve üniversite mezunu' ayrımı yapılması görüşü ağırlık kazandı, emekli maaşları konusunda ise seyyanen zam görüşü ağırlık kazandı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25 Kasım 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Dünyanın en pahalı 30 arabası

Dünyanın en pahalı 30 arabası

Otomotiv teknolojisinin her geçen gün ilerlemeyi sürdürdüğünü günümüzde, birçok marka piyasaya sürdükleri süper arabalarla öne çıkıyor. İşte her geçen gün daha da hızlanıp yeni donanımlarla yolları kasıp kavuran dünyanın en pahalı 30 arabası..