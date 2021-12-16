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Kamuda unvan birleştirilmesine Danıştay'dan vize!

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, TCDD Genel Müdürlüğünce gişe baş memuru ve gişe memuru unvanının tek bir unvan altında gişe memuru olarak birleştirilmesini hukuka uygun buldu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 16 Aralık 2021 00:05
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Kamuda unvan birleştirilmesine Danıştay'dan vize!

TCDD Yönetim Kurulu kararı ile muhtelif unvanların iptal edilerek başka bir unvan adı altında birleştirilmiştir.

Bunlardan bir tanesi de, idare bünyesinde kullanılmakta olan gişe baş memuru ve gişe memuru unvanının tek bir unvanda birleştirilmesi işlemdir.

İdare gerekçe olarak, her iki unvanın da gişe baş memuru ve gişe memuru unvanının Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan kadro cetvelindeki karşılığının gişe memuru olduğu gösterilmiştir.

Danıştay 2. Dairesi davayı reddetmiştir. Gerekçelerden biri de, gişe baş memuru olarak görev yapan personelin unvanlarının gişe memuru olarak değiştirilmesi sonrasında sözleşme temel ücretlerinde herhangi bir değişiklik olmamasıdır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2018/1257

Karar No: 2020/2010

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ... adına. Sendikası

VEKİLİ: Av....

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Genel Müdürlüğü

VEKİLİ: Av. ...

KAPAT [X]

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay İkinci Dairesinin 07/11/2017 tarih ve E:2016/7623, K:2017/6743 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

TCDD İşletmesi ... Bölge Gar Müdürlüğünde gişe baş memuru olarak görev yapan davacı tarafından, unvanının gişe memuru olarak değiştirilmesini de içeren, "kullanılmakta olan sözleşmeli personel unvanlarının azaltılması" konulu TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun ... tarih ve . sayılı kararının iptali istenilmiştir.

DAİRE KARARININ ÖZETİ:

Danıştay İkinci Dairesinin 07/11/2017 tarih ve E:2016/7623, K:2017/6743 sayılı kararıyla;

Dava konusu Yönetim Kurulu Kararında, muhtelif unvanların iptal edilerek başka bir unvan adı altında birleştirildiğinin görüldüğü, bu haliyle, davacının davalı idarede baş gişe memuru olarak görev yapması karşısında, davanın sadece anılan Yönetim Kurulu Kararının baş gişe memuru unvanının gişe memuru unvanı adı altında birleştirilmesine yönelik kısmına özgülenerek incelendiği belirtilmiş,

Uyuşmazlıkta, davalı idare bünyesinde kullanılmakta olan gişe baş memuru ve gişe memuru unvanının Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan kadro cetvelindeki karşılığının gişe memuru olduğu, uygulamada idarece gişe memuru unvanı karşılığı olarak gişe baş memuru ve gişe memuru unvanlarının kullanılageldiği, kullanılmakta olan sözleşmeli personel unvanlarının azaltılması kapsamında, dava konusu Yönetim Kurulu kararı ile davalı idarede kullanılan gişe baş memuru unvanın Devlet Personel Başkanlığı cetvelindeki karşılığı gişe memuru unvanında birleştirildiği ve aralarında davacının da bulunduğu gişe başmemuru olarak görev yapan personelin unvanlarının gişe memuru olarak değiştirildiğinin anlaşıldığı,

Öte yandan, dava konusu Yönetim Kurulu kararı ile gişe baş memuru olarak görev yapan personelin unvanlarının gişe memuru olarak değiştirilmesi sonrasında sözleşme temel ücretlerinde herhangi bir değişiklik olmadığının görüldüğü,

Bu durumda, Yönetim Kuruluna verilen yetki kapsamında, karlılık ve verimlilik ilkeleri uyarınca, personel kadro yapısını ve bunlar arasındaki görev dağılımını belirlemek amacıyla, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek, parasal hak açısından herhangi bir hak kaybı doğurmaksızın kurulan dava konusu düzenlemede hukuka, üst hukuk normlarına ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılarak, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, dava konusu Yönetim Kurulu kararı ile gişe baş memuru olan unvanının gişe memuru unvanına indirildiği ve böylece kazanılmış hakkının ihlal edildiği, diğer pek çok personelin unvanında ise değişiklik yapılmadığı, bu durumun eşitlik ilkesine de aykırı olduğu belirtilerek, davanın reddi yolundaki Daire kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin temyize konu 07/11/2017 tarih ve E:2016/7623, K:2017/6743 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 27/10/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

NOT: Danıştay İDDK E:2018/1637 K:2020/2011 T:27.10.2020 kararı ile de: TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğünde eczacı teknisyeni olarak görev yapan davacının unvanının memur olarak değiştirilmesini işlemini de hukuka uygun bulmuştur.

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Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, TCDD Genel Müdürlüğünce gişe baş memuru ve gişe memuru unvanının tek bir unvan altında gişe memuru olarak birleştirilmesini hukuka uygun buldu.
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