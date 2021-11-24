Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak
Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak
'TL'nin dolar karşısındaki adil değeri 9 lira 50 kuruş'
'TL'nin dolar karşısındaki adil değeri 9 lira 50 kuruş'
Mutemet'in 543 TL'lik makbuz oyununda idari yargının kafası karıştı!
Mutemet'in 543 TL'lik makbuz oyununda idari yargının kafası karıştı!
Erdoğan: Arz-talep dengesizlikleri emtia fiyatlarını artırdı
Erdoğan: Arz-talep dengesizlikleri emtia fiyatlarını artırdı
Eşinin görev yaptığı okulda idareciyi tehdit eden hakime ceza
Eşinin görev yaptığı okulda idareciyi tehdit eden hakime ceza
Paylaştığı haber yüzünden ceza alan öğrenci tazminat kazandı
Paylaştığı haber yüzünden ceza alan öğrenci tazminat kazandı
Gram altın rekor tazeledi 777 lirayı gördü
Gram altın rekor tazeledi 777 lirayı gördü
Atama beklerken köye muhtar oldu
Atama beklerken köye muhtar oldu
Benzin, motorin ve LPG'ye zam... Litre fiyatı 10 liraya dayandı
Benzin, motorin ve LPG'ye zam... Litre fiyatı 10 liraya dayandı
7 Üniversite 225 personel almak için ilana çıktı
7 Üniversite 225 personel almak için ilana çıktı
Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ 348 lira olacak
Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ 348 lira olacak
Fahiş zam için acil tedbir şart
Fahiş zam için acil tedbir şart
Marketlerde kahveye de kota geldi
Marketlerde kahveye de kota geldi
İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 31 gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 31 gözaltı
4 İl için kar yağışı uyarısı yapıldı
4 İl için kar yağışı uyarısı yapıldı
Düzenleme yapıldı, cezaevlerinde koronavirüs izinleri uzatılıyor
Düzenleme yapıldı, cezaevlerinde koronavirüs izinleri uzatılıyor
Binbaşı Mete Yıldırım silah kazasında şehit oldu
Binbaşı Mete Yıldırım silah kazasında şehit oldu
Kur fırladı; ev ve oto satışları durdu. 9 bin ilan geri çekildi
Kur fırladı; ev ve oto satışları durdu. 9 bin ilan geri çekildi
Erdoğan, ekonomi kurmayları ile görüştü
Erdoğan, ekonomi kurmayları ile görüştü
Öğretmenlere 3600 ek gösterge şimdiden hayırlı olsun
Öğretmenlere 3600 ek gösterge şimdiden hayırlı olsun
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Açık cezaevi hükümlülerinin COVID-19 izin süresi uzatıldı
Açık cezaevi hükümlülerinin COVID-19 izin süresi uzatıldı
Öğretmeni Erdoğan'ı anlattı: Kur'an'ı çok güzel okurdu
Öğretmeni Erdoğan'ı anlattı: Kur'an'ı çok güzel okurdu
Interpol'den 'Türkiye'nin kırmızı bülten talepleri' açıklaması
Interpol'den 'Türkiye'nin kırmızı bülten talepleri' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı
Prof. Dr. Tecer: Havada koronavirüsün RNA'sına rastladık
Prof. Dr. Tecer: Havada koronavirüsün RNA'sına rastladık
Ankara'da dolar hareketliliği! Erdoğan'dan kritik toplantılar
Ankara'da dolar hareketliliği! Erdoğan'dan kritik toplantılar
27 il için sarı uyarı: Sağanak ve kar geliyor
27 il için sarı uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama
Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama
Dolar rekor kırdı! Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti
Dolar rekor kırdı! Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak." açıklamasında bulundu. Öte yandan Bakan Gül 2022 yılında 12 bin 400 yardımcı personel alacaklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Kasım 2021 11:42
Yazdır
Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Adaletin yalnızca mahkemelerde değil, hayatın her alanında, devletin tüm görevlerinde aranması ve titizlikle yerine getirilmesi gerektiğini belirten Gül, yargısal adaletin, adaletin önemli bir boyutu olduğunu ifade etti.

Adaletin milletin beklentisine uygun şekilde, vatandaşın layık olduğu biçimde gelişmesi için reformlar yaptıklarını dile getiren Gül, geçmişte darbe dönemlerinin araçsallaşan yargısı ve tarihe utanç vesikası olarak geçen hukuk cinayetlerinin toplumun adalet duygusunu derinden sarstığını söyledi.

Hukuk devletinde, yargının yegane ideolojisinin adalet olduğunun altını çizen Bakan Gül, yargının ele geçirilecek bir mevzi değil, el değmeyecek bir merci olduğunu vurguladı. Gül, "FETÖ'nün cübbeli hainleri, dosyalarını örgüt ajandasına göre kurdular, tezgahladılar, tuzakladılar." diye konuştu.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan hedefleri ve düzenlemeleri anlatan Gül, reform iradesinin devam edeceğini bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında dört yargı paketinin kanunlaştığını hatırlatarak, yasallaşması için çalışmaların sürdüğü 5. Yargı Paketi'nin de önemli düzenlemeler içerdiğini kaydetti.

"Yeni ve sivil bir anayasa siyasetin önündeki en önemli sorumluluklardan biri"

İnsan Hakları Eylem Planı'nın yeni bir anayasaya olan ihtiyaca vurgu yaptığını ifade eden Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Millet iradesinin bir daha ipotek altına alınmaması, bütün demokratik kazanımların en güçlü güvenceye kavuşması için yeni ve sivil bir anayasa, siyasetin önündeki en önemli sorumluluklardan biridir. Bu sorumluluk, siyaset kurumuna partiler üstü bir ödev vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tüm partilere yaptığı çağrının arkasında da bu hassasiyet, bu anlayış bulunmaktadır. Kabul etmek gerekir ki darbe dönemlerinin ruhu, 1982 Anayasası'na, millete ve siyaset kurumuna güvensizlik olarak yansımıştır. Bu yansımanın izlerini silmek için birçok değişiklik yapılmış ancak anayasadaki vesayetçi anlayış bütünüyle giderilebilmiş değildir. Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır. Demokrasinin bir gereği olarak hukukun herkese eşit ve adil bir şekilde uygulanması, çoğulculuğun ve farklılıklara saygının esas alınacağı bir anayasaya milletimizin ihtiyacı vardır."

Bakan Gül, milletin sesinden, sözünden ürkerek değil, milletin sesi ve sözünden güç alarak özgürlükleri geliştirmek için yeni ve sivil bir anayasayı, 84 milyonun anayasasını yapma kararlığında olduklarını vurguladı.

"Vergi suçlarında orantılılık ve ölçülülük ihtiyaç"

Ceza adaleti sisteminde yapılan değişiklikleri anlatan Bakan Gül, sulh ceza hakimliklerinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı dikey itiraz usulünün getirildiğini belirtti. Bakan Gül, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itirazlar asliye ceza mahkemeleri tarafından değerlendirilecek yani tutuklamaya itiraz bir üst mahkemede yapılacaktır." bilgisini paylaştı.

Yeni yapılması planlanan düzenlemelere de değinen Gül, vergi suçlarına ilişkin ceza adaletinin orantılılık ve ölçülülük ilkeleri doğrultusunda bir düzenleme ihtiyacı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Abdulhamit Gül, "Trafik magandalığı gibi tabir edilen fiillere ceza artırımı gündemimizde bulunmaktadır." dedi.

KAPAT [X]

Gül, 2017'de uygulanmaya başlanan "lekelenmeme hakkı" kapsamında 472 bin kişi hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini anımsattı.

Vatandaşların şerefinin, onurunun ve itibarının devlete emanet olduğunun altını çizen Bakan Gül, son yargı paketinde yapılan düzenlemeleri anlatarak, hiçbir şekilde insanın mahreminin ifşasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

İletişim kayıtlarının beraat kararı verildiğinde de yok edilmesine yönelik düzenlemenin hayata geçirildiğini hatırlatan Gül, "Vatandaş beraat almış, ama dinleme kayıtları dosyada yıllarca kalabiliyordu. Bu kayıtlar da artık imha edilecek." diye konuştu.

"9 bin 351 vatandaşımız taahhüt vererek serbest kalmıştır"

İfade alınması için gece yarısı gözaltına alınma, otelden, havaalanından yakalama işlemlerine son verildiğini aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Artık mesai saatleri dışında yakalanan kişiler, yargı mercilerine gelip ifade vermeyi taahhüt etmeleri durumunda Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere serbest kalıyorlar. Bu değişiklik, ceza adaleti sisteminde kişi özgürlüğü ve güvenliği konusunda şimdiye kadar gerçekleştirilen en önemli yeniliklerden biridir. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 14 Temmuz 2021 tarihinden bu yana 9 bin 351 vatandaşımız taahhüt vererek serbest kalmıştır."

Abdulhamit Gül, İstanbul Havalimanı'nda kurulan adliyenin 11 Şubat 2020'de hizmet vermeye başladığını, bu uygulamanın vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Yurt dışına çıkışların yoğun olduğu diğer havalimanlarında da bu uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını ifade eden Gül, "2022 yılında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir adliye kuracağız." bilgisini paylaştı.

Adalet Bakanı Gül, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını bildirdi.

Bakan Gül, 2022 yılında 12 bin 400 yardımcı personel alacaklarını açıkladı.

#sulh ceza# tutuklama# asliye ceza
Düzenleme yapıldı, cezaevlerinde koronavirüs izinleri uzatılıyor
Düzenleme yapıldı, cezaevlerinde koronavirüs izinleri uzatılıyor
Elektrikte TRT payını kaldıran düzenleme Komisyonda
Elektrikte TRT payını kaldıran düzenleme Komisyonda
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
HSK adayları belli oldu
HSK adayları belli oldu

Bu Habere Tepkiniz

Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?
Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?
Üniversitelerde kişilere özgü personel alımı ilanlarının sıradan hale gelmeye başladığını ne kadar yazarsak yazalım YÖK'ün gerekli adımı atmadığı sürece mesafe alınması imkansızdır. Maalesef ya YÖK durumun farkında değil ya da böyle gelmiş böyle gider modunda.
Emniyet atama sisteminde değişikliğe gidecek
Emniyet atama sisteminde değişikliğe gidecek
Emniyet Genel Müdürlüğü atama yönetmeliğinde değişiklik yapmak için çalışma yapıyor
Doğrusa Carrefoursa
Doğrusa Carrefoursa
https://www.carrefoursa.com/kirmizi-etler/c/1045?utm_source=memurlarnet&utm_medium=advertorial&utm_campaign=memurlarnet23kasimiletisimi
İstifa ettikten sonra, 'işçi veya esnaf' olarak çalışan bir memur, hangi statüden emekli olur?
İstifa ettikten sonra, 'işçi veya esnaf' olarak çalışan bir memur, hangi statüden emekli olur?
Memurlar istifa sonrası emeklilik koşullarını nasıl kazanırlar?
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay öğretim görevlisi alımlarında tecrübe şartıyla ilgili önemli bir karar verdi!
Danıştay öğretim görevlisi alımlarında tecrübe şartıyla ilgili önemli bir karar verdi!
Danıştay Sekizinci Dairesi öğretim görevlisi alımlarında aranan tecrübe şartının mevzuatın belirlediği sınırdan daha kısıtlayıcı şekilde düzenlenemeyeceğine hükmetti!
Aile Bakanlığı, 6 bin personel alacak
Aile Bakanlığı, 6 bin personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Kadro ihtiyacımızı önemli ölçüde karşılayacak bir talebe cevap verdiler. 6 bin personelin 1500'ü ASDEP'li olacak daha önce söz verdiğimiz gibi. Geriye kalan 4500 personel de meslek uzmanı avukat bakım personeli, idari personel sosyal çalışması, çocuk gelişimci, psikolog, sosyolog gibi meslek personeli arkadaşlarımız olacak.
Erdoğan: Öğretmenlik meslek kanunu çıkacak
Erdoğan: Öğretmenlik meslek kanunu çıkacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü için düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum" diyerek, "Haklarını güvence altına alacak bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız haklar şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
En yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk'ta
En yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk'ta
Tarım ve Orman Bakanlığının, müfettiş yardımcılığı sınavına başvuran adaylar özelinde yaptığı açıklamaya göre, en yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk bölümlerinde oluştu. İnşaat mühendisliğinde oluşan minimum taban puan 93,7 oldu.
Görevde yükselmede 100 tam puan veren üniversite sayısı 10'a ulaştı
Görevde yükselmede 100 tam puan veren üniversite sayısı 10'a ulaştı
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavlarında tüm adaylara 100 tam puan veren üniversiteler arasına Malatya Turgut Özel Üniversitesi de katıldı.
Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçlarını 5 aydır açıklamadı
Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçlarını 5 aydır açıklamadı
Milli Savunma Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına başvuran adaylar 28 Haziran'dan bu yana sonuçların açıklanmasını bekliyor.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25 Kasım 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Dünyanın en pahalı 30 arabası
Dünyanın en pahalı 30 arabası
Otomotiv teknolojisinin her geçen gün ilerlemeyi sürdürdüğünü günümüzde, birçok marka piyasaya sürdükleri süper arabalarla öne çıkıyor. İşte her geçen gün daha da hızlanıp yeni donanımlarla yolları kasıp kavuran dünyanın en pahalı 30 arabası..