Emniyet atama sisteminde değişikliğe gidecek

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre genel atama döneminde yönetmelik değişikliğine gidilerek bölge sistemine geçiş yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü genişletilmiş koordinasyon toplantısında İl Emniyet Müdürlerinin de bulunduğu 104 katılımcıya atama yönetmeliğinde yapılacak değişikliklere ait sunum yaptı.

Buna göre ; İller birinci bölge (batı illeri) ve ikinci bölge (doğu illeri) olarak ikiye ayrılacak. Ayrıca gelişmişlik düzeyine göre birinci bölge iki gruba ikinci bölge de iki gruba ayrılacak. Personelin 4 grupta da görev yapması sağlanacak.

Mevcut sürelerde genel anlamda değişikliğe gidilecek. Birçok il ve ilçenin görev süresi değişecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir hariç kendisinin ve eşinin nüfusa kayıtlı olduğu yere gidilemeyecek

4 bölgenin tamamında görev yapmış personel 5.görev yapacağı yer olarak istediği ili tercih edebilecek. Hizmet süresi artan yerlerde halihazırda görev yapan personel artıştan etkilenmeyecek.

İkinci şark görevini yapan personel yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacak. İkinci şark görevini bitiren personel talep etmesi halinde daha önce çalıştığı kadroya tekrar atanması yönünde değerlendirmeye tabi tutulacak.

Bir personel tüm bölgeler dahil olmak üzere en fazla iki kere ipka verebilecek.

Personelin daha önce görev yaptığı illere ataması yapılmayacak.

Özel Harekat biriminden çıkarılan personeller Çevik Kuvvet hariç diğer birimlerde de değerlendirilecek.

Mmeurlar.net formunda yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ

Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.