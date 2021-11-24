AK Parti ve CHP'liler kavgaya tutuştu, Mansur Yavaş arada kaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı 16. Birleşimi'nde CHP Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık ile AK Partili üyeler arasında gergin anlar yaşandı. Meclis bir anda karışırken, birbirlerine giren üyeleri ayırmak için araya Mansur Yavaş girdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı 16. Birleşimi'nde AK Parti ve CHP üyeleri birbirlerine girdi.

Toplantıya ara verilmeden önce son konuşma için mikrofona geçen CHP Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık, AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse'nin konuşmasına atıfta bulunarak "Bize bütçe dersi verdi. Daha doğrusu vermeye çalıştı. Ben de buna istinaden Mamak Belediyesi'nin bütçesinde ne olduğuna baktım" diyerek elindeki raporu okudu.

AK PARTİLİ ÜYELERLE ATIŞMAYA BAŞLADI

Daha sonra "Yarın Rahmet-i Rahman'a kavuştuğumuz zaman kime oy verdin diye sormayacaklar, yetim malı yedin mi, haram yedin mi, belediyeye dünkü muktedirlere peşkeş çektin mi diye soracaklar" ifadelerinin ardından AK Partili üyelerle karşılıklı atışmaya başlayan Işık, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi Hilal Hanım da Bekir Yıldız Bey de burada helalleşmeden bahsetti. Ben size bu konuda Hz. Ömer'den örnek veren Hilal Hanım'a ayetle yanıt vermek istiyorum. "Mallarınızı aranızda batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile yemek için hakimlere rüşvet olarak vermeyin"

AK PARTİLİ ÜYELERDEN TEPKİ

Bu sözlerin ardından AK Partili üyeler büyük tepki gösterirken Işık'ı itham etmekle suçladı. Daha sonra çıkan tartışmada Işık, "Ne diyorsun lan sen" diyerek üyelerin üzerlerine yürüdü.

MANSUR YAVAŞ ARADA KALDI

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, birbirlerine giren üyeleri sakinleştirmek için kürsüsünden inerken karmaşanın arasında kaldı.