'TL'nin dolar karşısındaki adil değeri 9 lira 50 kuruş'

Türkiye'nin ihracatta rekor üstüne rekor kırmasına rağmen doların son dönemdeki spekülatif artışı sürüyor. Türk Lirası, dolar karşısında dün 13,50'yi gördü. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, sosyal medya hesabından Türkiye'deki döviz kurunda yaşanan artışı değerlendirdi.

"YÜZDE 30 DAHA DEĞERLİ OLMALI"

Bir dizi grafikli paylaşımda bulunan Brooks, manipülatif bir durumun söz konusu olduğu imasında bulunarak mevcut şartlarda TL'nin yüzde 30 daha değerli olması gerektiğini söyledi. Brooks, TL'nin dolar karşısındaki adil değerinin 9 lira 50 kuruş civarında olduğunu belirtti.

2018'DE DE BENZERİ YAŞANDI

ABD'nin eski Başkanı Trump'ın Türkiye ekonomisine yönelik tehdidini ve Rahip Brunson olayından sonra yaşananlara da dikkat çeken ekonomist, 2018'de de 5 lira 50 kuruş olması gereken doların 7,20'yi gördüğünü hatırlattı.