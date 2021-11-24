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Emeklilikten mobbinge çalışma hayatıyla ilgili sorular Alo 170'te cevap buluyor

Vatandaşların, emeklilikten mobbinge çalışma hayatıyla ilgili her türlü sorusuna yanıt aradığı Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'e, 11 yılda 140 milyondan fazla çağrı geldi, 435 milyon dakika görüşme gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Kasım 2021 11:46
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Emeklilikten mobbinge çalışma hayatıyla ilgili sorular Alo 170'te cevap buluyor

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Türkiye ve dünyanın her yerinden çalışma hayatıyla ilgili soru, görüş, öneri, ihbar ve şikayetlerin tek noktadan değerlendirilip cevaplanması amacıyla sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'in ilk ofisi, 15 Kasım 2010'da Karaman'da faaliyete geçti.

Daha sonra Şanlıurfa, Sivas, Kütahya, Ankara, Trabzon, Bayburt, Muş, Elazığ ve Zonguldak'ta da ofisleri oluşturulan Alo 170, bugün 1587 çalışanıyla İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde hizmet veriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatıyla ilgili verilen eğitimlerde başarılı olanların istihdam edildiği Alo 170 ofislerinde, çalışanların en az yüzde 3'ü engellilerden oluşuyor. Karaman ofisinde bu oran yüzde 30'u buluyor.

Alo 170'i arayanlar, çeyiz, emzirme ve cenaze ödeneklerinin sorgulanmasından emekli maaş tutarı ve kesintilerine, ne zaman emekli olabileceğinden işsizlik sigortası şartları, tutarları ve kaç ay işsizlik maaşı alabileceğine, iş başvurusundan kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, fazla mesai hak ve alacaklarına kadar merak ettiği birçok konuda bilgi edinebiliyor.

Aynı zamanda iş arayanla işverenin buluşma noktası konumundaki Alo 170'ten toplum yararına program ve iş gücü kurslarına başvurular da alınıyor.

- Günde yaklaşık 70 bin çağrı geliyor

Herhangi bir aracıya ya da danışmana gerek duymaksızın ücretsiz hizmet veren Alo 170, vatandaşların sorunlarını telefonla çözmesine ve zamandan tasarruf etmesine olanak sağlıyor.

Doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar çalışma hayatını ilgilendiren her konuda vatandaşın yanında olan Alo 170'e her gün yaklaşık 70 bin çağrı geliyor.

Alo 170 çalışanları, hizmet vermeye başladıkları günden bu yana 140 milyon 616 bin çağrıyı cevaplarken, yaptıkları 435 milyon dakika görüşme süresiyle sorunlara çözüm bulmaya çalıştı.

Çalışma Hayatı İletişim Merkezine "+90 216 170 11 22" telefon numarasıyla dünyanın her yerinden ulaşılabiliyor.

- Mobbing ile mücadelenin de merkezi

Hizmet verilen konular arasında kişinin çalıştığı iş yerinde uğradığı mobbing ile mücadele de yer alıyor.

Bu amaçla telefon başında görev yapan 5 psikolog, mobbingle karşı karşıya kalanlara psikolojik destek veriyor.

KAPAT [X]

Türkiye'de mobbing ile mücadelede ilk ve tek çağrı merkezi özelliğini taşıyan Alo 170, bireysel veya kurumsal mücadele yöntemleriyle kişiyi rencide edici davranışların belirlenmesi ve mağduriyetinin giderilmesinde etkin rol oynuyor.

Sunulan psikolojik destek aşamaları, etik ilkeler ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kimseyle paylaşılmıyor.

- Sosyal medya yorumları takipte

Alo 170'in bir ayağını da sosyal medya hesaplarına etiketler aracılığıyla yapılan yorumların takibi oluşturuyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar çalışma hayatı konularında öneri, yorum ve şikayet içerikli 7 milyon 176 bin yorum incelenerek çözüm üretildi.

- Bu yıl 18 milyon kez arandı

SGK Bilgilendirme ve Koordinasyon Daire Başkanı Selim Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar 140 milyon civarında çağrı aldıklarını belirterek, "Bunun 23 milyonu geçtiğimiz yıla, 18 milyon civarı da bu yıla ait. Yıl sonunda yine aynı rakamı yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Çalışma hayatıyla ilgili tüm konularda sorulara cevap verildiğini anlatan Budak, bunun ortalama 3,5 dakikada gerçekleştirildiğini aktardı.

Evrak eksikliği gibi nedenlerle çözümlenemeyen ve inceleme gerektiren sorunları bulunan vatandaşların ilgili birimlere yönlendirildiğini dile getiren Budak, bu sorunların çözümünün de takip edildiğini söyledi.

- İşitme engelliler için işaret dilinde hizmet veriliyor

Budak, Çalışma Hayatı İletişim Merkezine "170" numarasını aramadan canlı destek (web chat) yoluyla "www.alo170.gov.tr", "www.sgk.gov.tr", "www.csgb.gov.tr", "www.iskur.gov.tr", "www.myk.gov.tr" resmi internet sitelerinden, Alo 170 mobil uygulamasından ulaşılabildiğini, ayrıca "0850 222 7 170" numarasından WhatsApp aracılığıyla sadece işitme engelli vatandaşlara işaret dilinde hizmet verildiğini bildirdi.

Canlı destek yoluyla bugüne kadar 687 bin çağrının yanıtlandığı bilgisini veren Budak, internet sitelerinden yapılan 163 başvuruyla ilgili de gerekli bilgilendirmenin yapıldığına işaret etti.

- "Salgın döneminde yaklaşık 38 milyon çağrı aldık"

Budak, "Salgın döneminde yaklaşık 38 milyon çağrı aldık ve cevaplandırdık. Verdiğimiz hizmetin önemi bu dönemde daha iyi anlaşıldı. Hizmetlerimizin tanınırlığı ve kurumumuzun bilinirliğinde de artış oldu. Vatandaşımız bundan sonra da bu alışkanlıklarını sürdürecektir. Yani pandemi bitse de bu rahatlık onların işlerini kolaylaştırmaya devam edecektir." diye konuştu.

Alo 170'in zamandan tasarruf ve kolay ulaşılabilirlik sağladığına dikkati çeken Budak, salgın döneminde vatandaşların "Sosyal Koruma Kalkanı" başta olmak üzere işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği gibi çalışma hayatını ilgilendiren konularda bilgilendirilip sorunlarına çözüm bulunduğunu kaydetti.

- Eşine sipariş listesini iletmek için aradı

Alo 170'in Ankara ofisinde 2017'den bu yana görev yapan Haşim Yıldız ise salgın döneminde kısa çalışma ödeneği ve nakit ücret desteği konularında yoğun çağrı trafiğinin yaşandığını ancak genel itibarıyla SGK'yi ilgilendiren konularla ilgili çağrıların daha fazla olduğunu dile getirdi.

Gündemde olan asgari ücret, 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konularındaki sorulara ilişkin de Yıldız, "Bakanlığımız ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar olsun, medyada çıkan bazı bilgiler olsun, vatandaşımız bunlara ulaştıktan sonra bilgi temin etmek için bizi arıyor. Bununla ilgili elbette bir çağrı yoğunluğu da oluyor. Bunlarla ilgili resmi bilgi bize geldikten sonra vatandaşımızla ilgili bilgileri paylaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, zaman zaman ilginç çağrılar da aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaş suyu kesildiğinde ya da lavabosu tıkandığında ne yapması gerektiğine dair bizi arayabiliyor. Bizi sık sık arayan bir vatandaşımızın eşi, eşine ulaşamadığından dolayı bizi aradı ve 'Eşim sizi ararsa eve gelirken ekmek, peynir gibi alışverişimizi yapsın' diyerek not bıraktı. Tabii bizim böyle bir uygulamamız söz konusu değil, mevzuat dışı. Biz her halükarda vatandaşımızı hoşgörüyle karşılıyoruz, mevzuatımızla ilgili bir konuysa zaten yardımcı oluyoruz, diğer konularda ise yönlendirme yapıyoruz."

#ALO 170# Çalışma Hayatı
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