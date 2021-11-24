Profilo'nun iflasına karar veren hakimler HSK'ye şikayet edildi
Profilo şirketi avukatları şirketin iflasına karar veren hakimleri HSK'ya şikayet etti.
Kaynak : Hürriyet
Eklenme : 24 Kasım 2021 11:54
Geçtiğimiz hafta, Av. Altay'ın başvurusu üzerine mahkeme Profilo hakkında iflas kararı vermişti.
Hürriyet'in özel haberine göre: Firma yetkilileri kararı veren mahkeme heyeti için HSK'ya başvuruda bulunarak heyetin "yanlı" karar verdiği öne sürerek dosyada yer alan bilirkişi raporuna rağmen iflas kararının verildiği kaydedildi. HSK başvurusunda, hakimlere yönelik inceleme talep edildi.
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