Senarist yeğenini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan dayıya 25 yıl hapis

Güngören'de, senarist yeğeni Emre Duran'ı çekiç ve bıçakla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan dayı Yaşar Kapcak, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kapcak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya, maktulün annesi Saime Duran ve babası Şerif Duran ile tarafların avukatları katıldı.

Söz verilen maktulün babası Duran, sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti. Anne Saime Duran ise sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ederek, "Planlanarak yapılmıştır. Sanık ben evden çıktıktan sonra kapıyı kilitleyerek, oğlumu öldürmüştür. Polis ve çilingir yardımıyla kapı açıldığında oğlum ölmüştü. Sanığın indirimlerden faydalanmasını istemiyorum." dedi.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü maktulün küfürler etmesi ve darbedilmesinden dolayı olayın gerçekleştiğini söylese de buna dair raporun olmadığı ve maktulün koltukta uzanmış olarak bulunduğunu belirtti.

Maktulün kanında alkol ve uyuşturucu olmadığı kaydedilen mütalaada, sanığın henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı maktule çekiçle birden fazla kez vurması nedeniyle öldürdüğü belirtildi.

Sanık Yaşar Kapcak'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenilen mütalaada, sanığın tutukluluk halinin devamı da talep edildi.

Söz verilen sanık Kapcak, maktulü kasten öldürmediğini savunarak, "Beni darp etti. Hastanede defalarca söylememe rağmen muayene edilmedim. Maktulün beni kızımla tehdit etmesinin ardından ben ne yaptığımın farkında değildim. Ağır tahrik altında yaptığım bu şeyden pişmanım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Kapcak'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak takdiri indirim uyguladı ve cezasını 25 yıla indirdi.

Sanığa "haksız tahrik" indirimi uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından maktulün annesi Saime Duran, "25 yıl mı? Hayır. Çocuğum 27 yaşındaydı. Bari yaşı kadar ceza alsaydı." ifadelerini kullandı.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Güngören'de maktul Emre Duran'ın ailesi ve dayısı Yaşar Kapcak ile aynı evde yaşadıkları anlatılmıştı.

İddianamede, 23 Eylül 2020'de maktulün annesinin iş yerinden eve gelmesi ve kapının kilitli olması üzerine şüphelenerek polisi aradığı, olay yerine intikal eden polis ekiplerinin çilingir marifetiyle kapıyı açtıkları belirtilerek, doğal gazın açık olduğu görülen evde maktul Duran'ın kanlar içinde yerde yattığı ve sanık Kapcak'ın da evde olduğu aktarılmıştı.

Otopsi sonucuna göre, maktul Emre Duran'ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü belirtilen iddianamede, sanık Kapcak'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.