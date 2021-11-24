Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Kasım 2021 12:57
Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri A.Y. ve M.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden A.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.