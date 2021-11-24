Acı tesadüf: Baba ile oğlu peş peşe öldü

Acı olay, Samsun'un Atakum ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Erdoğan Matur bahçesindeki fındık ağaçlarının dibini temizlediği bir sırada olduğu yere yığılıp kaldı. Erdoğan Matur'un cesedi yakınları tarafından bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Jandarma olayla ilgili inceleme yaparken havanın kararıp akşam olması üzerine Erdoğan Matur'un işitme engelli oğlu olan 52 yaşındaki Recep Matur'un eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmayla birlikte aramaya çıktı. Recep Matur'un cansız bedeni babasının öldüğü yere yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu. Oğul Matur'un babasının ölümünden kısa bir süre sonra otlatmaya götürdüğü büyükbaş hayvanlardan boğanın saldırısına uğrayarak boynuz darbeleri sonucu çeşitli yerlerinden yaralanarak öldüğü ileri sürüldü.

Baba-oğulun cesetleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.