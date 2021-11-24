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Karamollaoğlu, Erdoğan'ın siyasi yasaklı olarak kalmasını istiyordu iddiası

Mehmet Acet, Temel Karamollaoğlu ile ilgili 21 yıl önceki bir anısını anlatarak "Erdoğan'ın siyasi yasaklı olarak kalmasını istiyordu" iddiasında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Kasım 2021 13:55
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Karamollaoğlu, Erdoğan'ın siyasi yasaklı olarak kalmasını istiyordu iddiası

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ilgili 21 yıl önceki bir anısını anlatarak "Erdoğan'ın siyasi yasaklı olarak kalmasını istiyordu" iddiasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2 saat 15 dakika görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görüşmenin bütün detaylarını, ifşa etmesinin mutlaka bir gerekçesi olması gerektiğini belirten Acet, "Bana kalırsa, Karamollaoğlu'nun başında olduğu bir Saadet Partisi, Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu bir AK Parti ile birlikte olmayı 'kategorik bir şekilde' reddediyor. Yani belli şartlar gerçekleşirse değil, hangi şart altında olursa olsun, Temel Bey, Tayyip Bey'le aynı ittifak içinde yer almaz diye düşünüyorum" dedi.

Acet, tezini güçlendirmek için 21 sene önce Brüksel'de yaşadığı şu anısını aktardı:

"2000 yılının sonbaharında başında Recai Kutan'ın bulunduğu Fazilet Partisi adına bir heyet, Brüksel'e bir çıkarma yapmıştı.

Heyette Temel Karamollaoğu da vardı. (Galiba o zamanlar partinin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı idi)

Ben de televizyon muhabiri olarak bu geziyi izliyordum.

Erdoğan, Türk Ceza Kanunu'nun 312'inci maddesinden dolayı siyaset yasaklısı durumundaydı.

Recai Bey, (Allah'tan kendisine sıhhat ve afiyet diliyorum) Avrupalı parlamenterlerle yaptığı görüşmelerden birinden çıkınca, uzattığımız mikrofona güler yüzlü bir şekilde şöyle şeyler söyledi: 'Tayyip Bey'le ilgili 312'inci maddeyi de gündeme getirdik. Onlar da bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. Bu durum da bizi memnun etti.'

Bu sözleri işitince habercilik refleksiyle Avrupa Parlamentosu'na gidip Recai Bey'in aktardığı görüşleri ilgili parlamenterin kendi ağzından alarak haberleştirmeye karar verdim.

Brüksel'deki parlamento binasına vardığımda randevu saatini beklerken Temel Karamollaoğu ile karşılaştık.

Kendisinin yanında iki partili daha vardı.

Meğer, randevuların bazılarının saati çakışınca, iki heyet halinde görüşmelere devam kararı almışlardı.

Hikayenin asıl kısmı burada başlıyor.

Temel Bey'e, Recai Bey'in bize memnuniyet ifade eden sözlerle anlattıklarını, Avrupa Parlamentosu'na Erdoğan'ın yargılandığı 312'nci maddeden rahatsızlık duyan parlamenterle mülakat yapmaya geldiğimi söyleyince, hiç beklemediğim bir tepki verdi.

KAPAT [X]

Yüzünü ekşitti, 'Ama bu yaptığınız yanlış anlaşılıyor' dedi.

Şaşırdım haliyle.

Fazilet Partisi Genel Başkanı sıfatıyla Recai Kutan, Erdoğan'ı siyasi yasaklı hale getiren 312'nci maddenin AP'de gündem olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ediyor, ama aynı partinin bir başka önemli ismi olan Temel Karamollaoğlu, böyle bir konunun orada gündeme gelmesinden rahatsız oluyordu.

Mefhum-u muhalifinden bakıldığında, Temel Bey açısından bu yaklaşım, Erdoğan'ın siyasi yasaklı olarak kalmasına dönük bir arzuyu yansıtıyordu.

Erdoğan'ın siyasi yasaklı olarak kalmasını istiyordu ve bu konunun gündeme gelmesinden, kendi genel başkanı tarafından bile gündeme getirilmesinden rahatsızlık duyduğunu yüzünü ekşiterek, 'Bu yaptığınız yanlış anlaşılıyor' diyerek açıkça belli ediyordu."

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