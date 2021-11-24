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Yeni yazım kılavuzunun gelecek yıl yayımlanması planlanıyor

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "2022'nin başlarında yeni kılavuzun yayımlanmasını planlıyoruz. Bu güncelleme, kuralları değiştirmek anlamında algılanmamalı. Daha açık ve net olacak ifadelerle birlikte bir güncelleme yapacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Kasım 2021 14:11
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Yeni yazım kılavuzunun gelecek yıl yayımlanması planlanıyor

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" paneline katılmak için geldiği kentte AA muhabirine, Türkçe Sözlük ile Yazım Kılavuzu yapmanın kurumun görevi olduğunu söyledi.

Van'dan Edirne'ye kadar aynı yazım kurallarının uygulanması gerektiğini dile getiren Gülsevin, şöyle konuştu:

"Yazım Kılavuzu'muz, bütün devlet dairelerinde, resmi yazışmalarda ve eğitimde kullanılıyor. Önceki yıllarda ihtiyaç duyuldukça yazım kurallarında bazı güncelleştirmeler yapılmış. Biz de Yazım Kılavuzu'nu komisyon olarak tekrar gözden geçirdik. Elbette, yazım kurallarını değiştirmemek ana ilkedir. En iyi kural, değişmemiş olan kuraldır. Gelenekselleşme de çok önemlidir. Bununla birlikte mevcut kılavuzdaki ifadelere dayanarak farklı yorumlar yapıldığı görülmektedir. Bu yüzden mümkün olduğu kadar kural değiştirmeden fakat mevcut kurallardaki ifadelerde anlaşılmayı zorlaştıran veya etkileyen durumlar üzerinde bazı dokunuşlar yapılacaktır. Bununla ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere. 2022'nin başlarında yeni kılavuzun yayımlanmasını planlıyoruz. Bu güncelleme, kuralları değiştirmek anlamında algılanmamalı. Daha açık ve net olacak ifadelerle birlikte bir güncelleme yapacağız."

- "Türkçe Sözlük de yeni şekliyle yeniden basılacak"

Gülsevin, 2011'de basılan Türkçe Sözlük'ün tekrar baskılarının yapıldığını anlattı.

Türkçe Sözlük'te gereken çalışmaların da tamamlandığını aktaran Gülsevin, "Türkçe Sözlük'ün mevcut baskısı ilgili komisyon tarafından gözden geçirildi. Gerek komisyon üyelerimizin belirlediği gerekse vatandaşlarımızın tespit edip bize ulaştırdığı düzeltme ve düzenleme önerileri bulunmaktadır. Türkçe Sözlük de 2022'nin başlarında düzeltilmiş, düzenlenmiş ve gerekli eklemelerin yapılmış olduğu şekliyle yeniden basılacaktır fakat bizim asıl hedefimiz çağdaş yöntemlerle hazırlanmış, geniş bir derleme dayanan, zengin örnekler bulunan, çevrim içi de kullanılabilecek bir sözlük ortaya koymaktır." diye konuştu.

Gülsevin, proje dahilinde Türkçenin Köken Bilgisi Sözlüğü'nde de çalışmaların devam ettiğini ve bir kısmını tamamladıklarını vurgulayarak, "En geç 2022 yılı başında tamamlanan kısmının fasikülünü yayınlanacağız. Bunun dışında yine Büyük Osmanlı Türkçesi Sözlüğü de tamamlandı. Sadece ikinci cildinin kontrolleri devam ediyor. Onu da yine önümüzdeki yılın başında yayımlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TDK'nin yayıncılıkta da önemli bir kurum olduğunu belirten Gülsevin, 1400'ün üzerinde kitap yayımladığını sözlerine ekledi.

#Afyonkarahisar# TDK# Gürer Gülsevin# türkçe sözlük# Yazım Kılavuzu
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