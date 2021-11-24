FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hakkında verilen gözaltı kararından 4 yıl sonra yakalanan tutuklu sanık Ünal ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Ünal, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Kendisine bağlı örgüt mensuplarıyla iletişim kurmak için operasyonel hat kullandığına ilişkin dosyadaki tespiti kabul etmeyen Ünal, ByLock kullanıcısı olduğu yönündeki delillerin de gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulundu.

Suçsuz olduğunu savunan Ünal, hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Sanık Ünal'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hakkında takdir indirimi yapılmayan Ünal'ın, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

- İddianame

İddianameye göre sanık Bilal Ünal, FETÖ'nün Ankara emniyet mahrem yapılanmasında öğretmen statüsünde örgütsel faaliyetlerde bulundu. Bu birimde "C vasfı"nda yer alan Ünal, deşifre olmamak için operasyonel hat olarak bilinen başkasının adına kayıtlı telefon numaralarını kullandı.

Hakkında 2 Ağustos 2017'de gözaltı kararı verilen Ünal, 28 Temmuz 2021'de saklandığı evde yakalanmıştı.