Hüseyin Çelik: Başımıza taş düşse dış güçlere havale ediyoruz

Döviz kurunda art arda yaşanan artışlar, Türkiye kamuoyunun yeni gündemini oluşturdu.

Özellikle dolar kurunda yaşanan ani yükseliş, birçok ürünün fiyatında fahiş zamlara neden olurken hükümet tarafından yapılan ilk açıklamalar, Türk ekonomisine dış güçler tarafından yapılan saldırılar olarak değerlendirildi.

Konuyla ilgili ise AK Parti'nin 58. ve 59. hükümetinde Kültür ve Milli Eğitim Bakanı olan Hüseyin Çelik'ten, sürpriz bir çıkış geldi.

Ekonomi alanında yaşanan olumsuz tabloya değinen Çelik, yaşanan tabloyu dış güçlere bağlamanın doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

'BAŞIMIZA TAŞ DÜŞSSE...'

'Başımıza taş düşse dış güçlere havale edip, kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Bir ülkede demokrasi ve can güvenliği yoksa kimse yatırım yapmaz'

'VATANAŞLIK İÇİN ALINAN GAYRİMENKULLER SERMAYE DEĞİL'

Vatandaşlık almak için alınan gayrimenkullere gelen sermaye diyorlar. Bu sermaye değil. Paranız yüzde 50'nin altına gelmişse pul olmuştur.

'BUNA KURTULUŞ SAVAŞI DEĞİL DİYENLER VATAN HAİNİ DEĞİLDİR'

Buna Kurtuluş Savaşı diyenlerin kendi fikir özgürlüğü. Değil diyenler de vatan haini değil. Başarmak isteyen yol bulur. İstemeyen mazeret arar.