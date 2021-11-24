Kanser tedavisi gören öğretmene, öğrencilerinden evinde kutlama

Aksaray Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kanser tedavisi gören matematik öğretmenine sürpriz kutlama yaptı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, Abdülhamid Han Fen Lisesi'nde öğretmenlik yapan ve yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü için öğrencileriyle buluşamayan Tolga Topçu'ya moral etkinliği düzenledi.

Sabah erken saatlerde okulda bir araya gelen öğrenciler belediye otobüslerine binerek Topçu'yu evinde ziyaret etti. Öğrenciler, Öğretmenler Günü'nü kutladığı Topçu'ya çiçek verdi.

Topçu'nun evinin önündeki onlarca öğrenci "Tolga Hocam Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun" yazalı pankartı açarak, "Tolga hocam geçmiş olsun, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" diye bağırdı.

Balkondan öğrencileri izleyen ve duygularına hakim olamayan Topçu, yaptığı açıklamada, hiç beklemediğini, kendisi için çok büyük bir sürpriz olduğunu söyledi.

Öğrencilerini çok özlediğini aktaran Topçu, "Tüm öğrencilerimle gurur duyuyorum, derslerinize iyi çalışın doktor olun beni iyileştirin. Bu sürprizde emeği geçen Belediye Başkanımız Dinçer ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde iyileşerek aranıza döneceğim." diye konuştu.