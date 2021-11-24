Terör örgütünün sözde 'bölük komutanı' yakalandı
Trabzon'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde bölük komutanlığını yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu J.Y, polis operasyonuyla yakalandı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Kasım 2021 15:29
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2013 yılında terör örgütü PYD/YPG içinde, 2015 yılında da PKK/KCK terör örgütünün içinde faaliyet gösterdiği, sözde bölük komutanlığı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu J.Y.'nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla J.Y., saklandığı evde gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu TEM Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.