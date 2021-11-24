Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Kasım 2021 15:36
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyon bölgesinde, taciz ateşine, ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.