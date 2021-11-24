ABB ekipleri çalışma yaptı, TRT'nin yayını kesildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, TRT Genel Müdürlüğü önünde yürüttüğü yol yapım çalışmaları sırasında kurumun iletişimi sağlayan fiber kablolarına zarar verdi. TRT, dikkatsiz çalışma sonrası yayınlarında kesintiler yaşandığını belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yol yapım çalışmaları yürütüyordu. Bu çalışmalar sırasında TRT'nin iletişimi sağlayan fiber kablo sistemi zarar gördü.
TRT, dikkatsiz çalışma sonrası TV, radyo ve internet tabanlı yayınlarda kesintiler yaşandığını belirtti.
Sorunun çözümü için Türk Telekom Kurumu'nun yeni bir hat döşeme çalışmasına başladığı öğrenildi.
TRT'DEN AÇIKLAMA
TRT, "yayınların kesintiye uğraması hakkındaki basın açıklamamızdır" notunuyla sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yürüttüğü yol yapım çalışmaları sırasında Kurumumuzun iletişimini sağlayan fiber kablo sistemi büyük zarar görmüştür.Çalışmaları yürüten ekiplerin dikkatsizliği sonucu yaşanan bu durum nedeniyle TV, radyo ve internet tabanlı yayınlarımızda kesintiler yaşanmaktadır. TRT yayınlarında kesintilere neden olan sorunun çözümü için Türk Telekom Kurumu yeni bir hat döşeme çalışmasına hızlıca başlamıştır."
📌24.11.2021TRT Kurumsal (@TRTKurumsal) November 24, 2021
TRT yayınlarının kesintiye uğraması hakkındaki basın açıklamamızdır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz. pic.twitter.com/KijzwTfk9k