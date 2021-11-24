Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Kasım 2021 15:42
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.B, H.T, R.V, A.Y. ve M.Y'yi yakaladı.
Yapılan kimlik sorgusunda FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.