Oyuncu Ayşegül Çınar'ın davasında erkek arkadaşına tahliye

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Çınar ile müştekilerin avukatı katıldı. Tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu'nu ise avukatı temsil etti.

Duruşmada sanık Çınar beraatini talep ederken sanık Çalıkoğlu'nun avukatı müşteki ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek müvekkilinin tahliyesini istedi.

Müştekilerin avukatı ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Çalıkoğlu'nun tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 4 polis, 2 bekçi ile restoran sahibi ve çalışanlarından oluşan 14 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, bazı müştekilerin yaralanmasıyla sonuçlanan, haziran ayında Karaköy Bankalar Caddesi'ndeki bir otelin restoranında meydana gelen kavga anlatılıyor.

İddianamede, oyuncu Ayşegül Çınar'ın, "görevli memura hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar, erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun ise "görevli memura hakaret", "silahla tehdit", "görevi yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme" ve "silahla yaralama" suçlarından 3 yıl 11 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

-Dosya ağır cezaya gitmişti

Davaya bakan mahkeme, 8 Eylül'deki duruşmada, sanık Çalıkoğlu'nun eylemini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirerek, dava dosyasının görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.

Çalıkoğlu'nun avukatının itirazı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, dosyaya bakmaya yetkili mahkemenin asliye ceza olduğuna karar vermişti.