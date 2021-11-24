26 eski öğrencisiyle aynı okulda öğretmenlik yapıyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şair Sırrı Hanım Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Fen Bilgisi Öğretmeni Kazım Atalay, daha önce mezun ettiği 26 öğrencisiyle aynı okulda öğretmenlik yapıyor.

Öğretmenler Günü'nde meslekteki 40'ıncı yılını dolduran Atalay için öğretmen olan eski öğrencileri, süpriz kutlama yaptı.

Mezun ettiği öğrencilerini öğretmen olarak karşısında olmasından çok duygulandığını söyleyen Atalay, şöyle konuştu:

"Müdür yardımcısı olarak görev yaptığım okulumda 26 öğrencim öğretmenlik yapıyor. Onlarla birlikte çalıştığım için çok mutluyum, çok gurur duyuyorum onlardan. Bu okulda eskiden öğrencim olan bu öğretmenlerimle beraber çalışıyorum.''

Tabii insan kendi öğrencisiyle çalıştığı zaman kendini çok mutlu hissediyor, çok sevinçli hissediyor. Öğretmenler odasına gittiğim zaman öğrencilerimi gördüğümde çok duygulanıyorum. Öğretmenler odasına girdiğimde bana saygı gösterdikleri için hemen ayağa kalkıyorlar, o heyecanla derse gitmek istiyorlar. Ben onlara 'Oturun, sizinle konuşmak için geldim' diyorum."

''Öğrencilerini sevsinler''

Mezun ettiği öğrencileri arasında farklı branşlarda meslek sahibi çok öğrencisinin olduğunu aktaran Atalay, öğretmenlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Öğrencilerini sevsinler, onların önünü açsınlar, onlara örnek olsunlar. Biz onları nasıl yetiştirdiysek onlar da kendi öğrencilerini aynı şekilde yetiştirsinler ki öğrencileri de en iyi yerlere gelsin."