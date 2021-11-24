Ahmet Necdet Sezer yıllar sonra görüldü
Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için bugün TBMM'de düzenlenen törene, uzun süredir ortalarda görünmeyen Ahmet Necdet Sezer'in de katılması dikkatlerden kaçmadı.
Ankara'da 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için bugün TBMM'de bir tören düzenlendi.
Saat 11.00'deki törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.
CENAZE TÖRENİ İÇİN TBMM'DE GÖRÜLDÜ
Törende, uzun süredir kameralardan uzakta bir yaşam süren bir isim de vardı.
Törene 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de katılması dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA YER ALDI
Sezer, törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı.
Güneş'in naaşı, 25 Kasım perşembe günü Sakarya Karapürçek'de toprağa verilecek.