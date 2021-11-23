Sperm testi nedir? Nasıl yapılır?

Erkeklerin üreme hücresi olarak bilinen spermlerin sağlıklı olması son derece önemlidir. Spermin sayısı, kalitesi, şekli ve çok daha fazlası gebeliğin gerçekleşmesinde söz sahibidir. Eşlerin herhangi bir korunma yöntemi olmadan düzenli olarak cinsel ilişkiye girmelerine rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi halinde erkeklerin sperm kalitesi ve sayısını mutlaka test ettirmesi gerekir. Sperm testi, erkek üreme hücresi sağlığı hakkında oldukça detaylı bilgiler içerir. Analiz edilen sperm, erkeğin üreme potansiyelini ortaya koyar.

Sperm Testi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Sperm testi nedir sorusunun cevabı şu şekilde verilebilir: Sperm testi, erkek üreme hücresinin sayısını, kalitesini, şeklini ve hareketlerini analiz edip detaylı bir şekilde değerlendiren bir testtir. Sperm ya da semen testi olarak da bilinen spermiogram, ejakülasyon yani boşalma sırasında ortaya çıkan meni içerisindeki üreme hücrelerinin ayrıştırılması ve değerlendirilmesi ile yapılır.

Peki, sperm testi ne zaman yapılır?

Spermiogram yaptırmadan önce birkaç ufak detayı göz önünde bulundurmanız gerekir. Sperm testinden en doğru sonucu alabilmeniz için en az 2 en fazla 5 gün olacak şekilde cinsel perhize girmeniz gerekir ve bu süre zarfında boşalma da olmamalıdır. Testi yapmak için geçmesi gereken ideal süre, bu koşullar sağlandığı takdirde 3 tam gündür. Bu 3 günün sonunda steril bir kap içerisine aktaracağınız meni, incelenmek üzere laboratuvara gönderilir ve test sonucunuza yaklaşık 1-2 gün içinde ulaşabilirsiniz. Sperm testi nasıl verilir sorusunun cevabı bu şekilde verilebilir.

Semen testini herhangi bir hastanede ya da özel bir sağlık kuruluşunda yaptırmanız mümkündür. Testinizi herhangi bir yere gitmeden ev konforunda yapmak isterseniz GeminiLab Anasayfa'ya tıklayarak sperm testi için gerekli olan kit siparişini verebilirsiniz.

Neden Sperm Testi Yaptırmalısınız?

Yaşınız ilerledikçe üreme hücrelerinin sayısı azalır. Yeterli olmayan sperm sayısı ise çocuk sahibi olma ihtimalinizi düşürür. Bu durumda "sperm testi neden yapılır?" sorusunun cevabı oldukça açıktır: Çift olarak düzenli cinsel birlikteliğe rağmen çocuk sahibi olamıyorsanız semen testi yaptırmak için mantıklı bir sebebiniz var demektir. Sperm testi değerleri, meni içerisinde yer alan üreme hücrelerinin miktarını ölçer ve kalitesi hakkında detaylı bilgiler sunar.

Baba olabilmeniz için üreme hücrenizin sağlıklı olup olmadığının kontrol edilmesi ve bu doğrultuda gerekli tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi için sperm testi yaptırmanız son derece önemlidir. Spermiogram yaptırma konusunda çekindiğiniz noktalar varsa ya da hastane ortamında meni vermek istemiyorsanız GeminiLab'ın sunmuş olduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz. Sperm kitini evinize getiren ve hazır olduğunda teslim alarak laboratuvara ileten GeminiLab, bu süreci sizler için çok daha pratik kılar.

Sperm Testi Yaptırmanın Faydaları Nelerdir?

Semen testi, üremenin gerçekleşmesi için sperm sayısını, şeklini ve hareketlerini analiz eder. Çıkan sonuçlarınız, sperm testi normal değerleri ile karşılaştırılır ve bunun sonucunda eğer gerekli görülürse sizin için uygun olan tedavi seçenekleri hekim tarafından sizinle paylaşılır. GeminiLab ile sperm testinizi kendi mahremiyet alanınız içerisinde yapabilir, test sonucunuzu online olarak öğrenebilirsiniz. Sonrasında ise söz konusu tedavi yöntemleriniz için alanında uzman doktorlar ile online görüşmeler yapabilirsiniz.

GeminiLab Sperm Testleri Güvenilir midir?

Erkek üreme sağlığına bambaşka bir boyut kazandıran GeminiLab, Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olarak üretilen sperm testi kitleri ile hizmet sunar. Kalite yönetimi ve risk yönetimi sertifikalarına da sahip olan söz konusu kitler, Sağlık Bakanlığı'na kayıtlıdır. Aynı zamanda, sperm testi raporu da klinik onaylıdır. GeminiLab, baba olma yolculuğunuzu sizler için her açıdan güvenli kılar.

